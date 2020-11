vor 33 Min.

Streit um eine alte Socke eskaliert: Schlägerei am Manzu-Brunnen

Mehrere Personen gerieten am Manzu-Brunnen am Königsplatz wegen einer alten Socke aneinander.

Die Müllentsorgung eines Kleidungsstücks wurde in der Augsburger Innenstadt zum Auslöser von Handgreiflichkeiten. Die Polizei sucht zwei Tatverdächtige.

Eine alte Socke war der Auslöser einer Schlägerei am Dienstag gegen 14.40 Uhr am Manzu-Brunnen am Königsplatz. Laut Polizeibericht kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei unbekannten Tätern, einem Mann und einer Frau. Der Auslöser waren Streitigkeiten zur korrekten Müllentsorgung: Einer der Beteiligten warf eine alte Socke auf den Boden, was einem anderen missfiel.



Daraufhin entstand eine Schlägerei, bei der sich die Beteiligten schlugen, an den Haaren zogen oder traten. Der Mann wurde an der Augenbraue verletzt, die Frau klagte allgemein über Schmerzen. Zwei Täter sind flüchtig. Das Geschehen wurde von Zeugen beobachtet, die auch zu Hilfe eilten. Die Polizei nimmt Hinweise unter Telefon 0821/323-2110 entgegen. (ziss)

