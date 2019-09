16:08 Uhr

Streit zwischen Betrunkenen: Plötzlich zieht einer das Messer

In der Augsburger Herrenbachstraße ist am Sonntagnachmittag ein Streit zwischen zwei Männern eskaliert. Dabei stach einer dem anderen in den Bauch.

In der Augsburger Herrenbachstraße sind am Sonntagnachmittag zwei Männer in Streit geraten. Dabei zog einer der beiden ein Messer und verletzte den anderen am Bauch.

Ein Streit zwischen zwei Männern ist am Sonntag in der Augsburger Herrenbachstraße eskaliert. Gegen 15.30 Uhr gerieten ein 40-Jähriger und ein 43 Jahre alter Mann aneinander.

Plötzlich zog der jüngere der beiden ein Messer und stach dem anderen in dessen Unterbauch. Anschließend flüchtete der Täter in ein Mehrfamilienhaus in der Nähe. Zeugen halfen sofort, den Mann ausfindig zu machen, sodass die Polizei ihn schnell festnehmen konnte.

Beide Beteiligten standen deutlich unter dem Einfluss von Alkohol. Atemalkoholtests ergaben bei beiden Werte von knapp über 2,5 Promille. Der 43-jährige Verletzte wurde zur Versorgung der Stichverletzung ins Uniklinikum Augsburg verbracht.

Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizei Augsburg übernommen. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. (AZ)

