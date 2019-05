vor 19 Min.

Studenten ärgern sich über "Stellplatz-Miete"

In einem geförderten Studentenwohnheim verlangt der private Vermieter eine Abgabe für Kfz- und Radstellplätze, sogar von Mietern ohne Auto. Das sorgt für Ärger.

Von Eva Maria Knab

Bewohner im Studentenwohnheim am Silbermannpark fühlen sich von ihrem Vermieter über den Tisch gezogen. Das hat einen Grund. Zusätzlich zur üblichen Miete müssen sie monatlich eine Gemeinschaftsabgabe für Auto- und Fahrradstellplätze zahlen. Dabei haben einige Bewohner gar kein Auto. Andere sagen, dass sie meistens keinen freien Stellplatz finden, denn es gibt viel mehr Mieter als Pkw-Stellplätze. Zahlen müssen aber alle.

Das Studentenwohnheim ist staatlich gefördert, aber privat geführt und erst vor einigen Jahren gebaut worden. Die Anlage steht nahe der Bahnhaltestelle „Augsburg Haunstetterstraße“ und hat 226 Wohnplätze. Sie wird von der Firma Studentenwohnheim Silbermannpark betrieben, die auch Bauherr war.

Wie vielerorts in Augsburg steigen auch in diesem Wohnheim die Mieten. Die jüngste Erhöhung kam zum ersten Januar. Aktuell zahlen Studenten am Silbermannpark über 350 Euro monatlich (inklusive der pauschalen Nebenkosten). Einige Bewohner erzählen, dass sie neben dem Studium jobben müssen, um sich ihren Wohnplatz leisten zu können. Deshalb sorgt nun auch ein ungewöhnlicher Posten im Mietvertrag für Ärger.

Augsburger Studenten wundern sich: "Wie kann das sein?"

Betroffene berichten unserer Zeitung, dass alle Mieter im Studentenwohnheim eine spezielle Abgabe von 12,50 Euro monatlich zahlen müssen. Der Vermieter bezeichnet diesen Posten als „anteilige Stellplatzgemeinschaftsmiete für Kfz und Fahrräder“. Sie fragen sich: Warum sollen alle für einen Autostellplatz zahlen, obwohl es in dem Wohnheim viel weniger Pkw-Stellplätze als Mieter gibt? Im Alltag sei der Parkplatz des Wohnheims sehr oft von „fremden“ Fahrzeugen belegt. Andere Studenten sagen, dass sie selber gar kein Auto haben und trotzdem die monatliche Abgabe zahlen müssen. „Wie kann das sein?“, wundern sie sich.

Im Wohnheim gibt es nach Angaben des Vermieters für 226 Wohnplätze rund 50 Autostellplätze und über 200 Fahrradparkplätze. Geschäftsführer des Vermieters ist Franz Stocker. Er sagt, die städtischen Vorschriften für die Anzahl der Pkw-Stellplätze seien im Studentenwohnheim Silbermannpark „vollständig erfüllt“. In den vergangenen Jahren habe es auch keine Parkprobleme gegeben. Erst in diesem Semester sei der Parkplatz voll, so Stocker. „Wir können aber nicht zuordnen, wer dort parkt.“

Möglicherweise seien es Pendler, die von der Bahnhaltestelle mit dem Zug weiterfahren. Vielleicht seien die Probleme auch auf den steigenden Parkdruck in der Innenstadt zurückzuführen, so dass Autofahrer aus der Nachbarschaft ihre Pkw beim Wohnheim abstellen.

Der Geschäftsführer sagt, der Vermieter wolle nun tätig werden. Eine Möglichkeit sei, Parkausweise für die Bewohner des Studentenheims auszustellen und die unberechtigt abgestellten Pkw abschleppen zu lassen. Entschieden sei aber noch nichts.

Wie die umstrittene „Stellplatzgemeinschaftsmiete“ erklärt wird

Doch wie erklärt Stocker die umstrittene „Stellplatzgemeinschaftsmiete“, die alle Bewohner monatlich berappen müssen? Der Geschäftsführer sagt, es gebe im Studentenheim etliche Bewohner, die kein Auto haben. Deshalb stehen aus seiner Sicht genügend Stellplatze für Pkw zur Verfügung. Dazu kommt laut Stocker, dass im Wohnheim über 200 gesicherte Fahrradstellplätze vorhanden sind. Auch das sei bei der „Stellplatzgemeinschaftsmiete“ zu berücksichtigen.

Offenbar ist ein solcher Posten in Mietverträgen nicht unbedingt üblich. Der Geschäftsführer des Mietervereins Augsburg, Thomas Weiand sagt, eine solche Klausel sei ihm noch nie untergekommen. Sein Eindruck: „Man versucht unerfahrene Studenten auszunutzen.“

Interessant sei, so Weiand, wenn der Vermieter in dieser Sache von einer „Gemeinschaftsabgabe“ spreche. Das zeige, dass er zu einer konkreten Gegenleistung – etwa der tatsächlichen Einräumung eines Stellplatzes – nicht bereit sei, weil er dies offensichtlich auch nicht erfüllen könnte. Im Rahmen einer Vermietung eines Stellplatzes wäre er dazu aber verpflichtet, so der Experte. Nach Weiands Erfahrungen ist es auch so, dass Mieter für Fahrradstellplätze üblicherweise nicht extra zahlen müssen. Wie hält man es damit in den ebenfalls öffentlich geförderten Wohnheimen des Augsburger Studentenwerks?

Pressesprecher Michael Noghero teilt auf Anfrage mit: „Wir erheben keine zusätzlichen Kosten für die Nutzung der PKW- oder Fahrrad-Stellplätze.“ Grundsätzlich sei es so, dass bei den öffentlich geförderten Wohnanlagen die Anzahl der Stellplätze für die Fahrräder über die Förderrichtlinien des Freistaats vorgegeben werde. Die Anzahl der Stellplätze für Pkw werde dagegen durch die Stellplatzsatzung der Stadt Augsburg vorgeschrieben. "

