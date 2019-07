vor 6 Min.

Studenten gingen sogar ins Krisengebiet

Ingrid Hahn-Eisenhardt hat an der Hochschule Augsburg 30 Jahre lang Austauschprogramme betreut. Zum Abschied erzählt sie, wie alles im umkämpften Nordirland begann und was sie heute beim Brexit befürchtet

Frau Hahn-Eisenhardt, für Studenten ist ein Auslandssemester auch heute ein großes Abenteuer. Wie war es früher bei den ersten Studierenden der Hochschule Augsburg? Sie gingen damals ausgerechnet ins nordirische Belfast, wo die Terrororganisation IRA Bomben legte...

1986 kamen die ersten Studenten der University of Ulster aus Belfast zum Austausch nach Augsburg. Diese Universität in Nordirland war damals schon sehr aktiv, um einen Studentenaustausch zwischen Hochschulen in Gang zu bringen, der damals in Europa gerade erst begann. Wir haben bald darauf die ersten Augsburger Studierenden nach Belfast, Coleraine und Jordanstown geschickt.

War das damals nicht gefährlich?

Natürlich wurden unsere Augsburger Studierenden nicht in den krisengeschüttelten Stadtteilen von Belfast untergebracht, wo sich der Konflikt um Irlands Unabhängigkeit von Großbritannien zuspitzte. Aber es gab einige wütende Anrufe von Eltern. Sie fragten uns, ob wir den Austausch in ein Krisengebiet verantworten könnten. Doch alles ist gut gegangen, so wie es in all den Jahren beim Studentenaustausch kaum negative Zwischenfälle, aber sehr viel Positives gab.

Vor rund 30 Jahren wurde das europäische „Erasmus“-Austauschprogramm erstmals aufgelegt. Wie haben Sie die Anfänge erlebt?

Austausch war damals noch etwas Exotisches. Vor „Erasmus“ gab nur sehr wenige Austauschprogramme. Für normale junge Leute war es bis dahin schwierig, überhaupt einen Platz zu bekommen. Einen Aufenthalt im Ausland konnten sich eigentlich nur Studierende mit begüterten Eltern leisten. Das änderte sich erst mit Erasmus. Jeder teilnehmende Studierende bekommt heute ein Mobilitätsstipendium. Im Ausland fallen keine Studiengebühren an und er erhält Unterstützung bei der Wohnungssuche. Die Hochschule Augsburg war von Anfang an im Programm mit dabei. Unserem damaligen Präsidenten Hans Benedikt war das ein großes Anliegen. Er war es auch, der mich rekrutierte, um die erste siebenköpfige Besuchergruppe aus Nordirland zu betreuen. Damals war ich wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Uni.

Und wie ging es weiter?

Das heutige „International Office“ der Hochschule war zu Beginn ein Ein-Frau-Betrieb mit Stuhl, Tisch und Schreibmaschine. Der Austausch war damals noch sehr persönlich. Man hat sich gegenseitig besucht, um Netzwerke zu bilden. Wir hatten aber sehr schnell viele Kontakte. Heute haben wir weltweit über 160 Partnerschaften. Der Austausch ist eine Mammutaufgabe geworden, die bei uns sechs Mitarbeiter beschäftigt.

Wie groß war das Interesse am Austausch früher und wie ist es heute?

In der Anfangszeit musste man viele Studierende erst überzeugen, damit sie ins Ausland gehen. Es gab auch Vorbehalte verschiedener Fachrichtungen an der Hochschule, die sich fragten, ob die Qualität der Lehre in anderen Ländern gewährleistet sei. Auslandsaufenthalte passten damals auch noch nicht in den Studienplan. Heute gehen regelmäßig mehrere Hundert Studenten pro Jahr von Augsburg in alle Welt. Internationale Studierende kommen zu uns. Zwischenzeitlich gab es mal eine Stimmung der Stagnation, aber jetzt sind die Studierenden wieder stärker am Austausch interessiert.

Hat der Studentenaustausch den erwünschten Umfang erreicht?

Der Deutsche Akademische Austauschdienst hat die Zielmarke ausgegeben, dass bis 2020 jeder zweite deutsche Studierende einen Auslandsaufenthalt machen sollte. Davon sind wir noch ein Stück weit entfernt. Aber wir können mit der Entwicklung zufrieden sein, auch wenn ich mir noch mehr Austausch wünschen würde. Es ist unglaublich, was er aus jungen Leuten macht. Sie kommen so viel gereifter zurück.

In welches Zielland gehen Augsburger Studenten am liebsten?

Die meisten gehen noch immer ins europäische Ausland. Aber immer mehr Studierende wollen weiter weg. Kanada, Australien und Neuseeland sind sehr gefragt. Aber diese Länder machen auch unglaublich viel Werbung. Nicht so beliebt sind Auslandssemester in osteuropäischen Ländern. Wer aber in Tschechien oder Estland war, kommt in der Regel begeistert zurück.

Eines der beliebtesten europäischen Austauschländer ist Großbritannien. Was wird nach dem Brexit passieren?

Unser ältester Augsburger Doppelabschluss für Studierende ist in Elektrotechnik der „Master of Engineering in Electronic Systems“. Jetzt sind wir alle sehr gespannt, wie es nach dem Brexit weitergeht. Eine Befreiung von den englischen Studiengebühren wird es wohl erst einmal nicht mehr geben. Das wird den Austausch mit Großbritannien empfindlich schwächen. Auch die meisten britischen Studierenden werden sich einen Aufenthalt in Deutschland nicht mehr leisten können. Das ist wirklich traurig.

Was waren für Sie beruflich die schönsten Momente?

Wer von einem Austauschprogramm zurückkommt, geht ganz anders und offener mit anderen Nationalitäten um. Das finde ich schön. Besonders freuen mich die zahlreichen Freundschaften, die im Laufe der Jahre über Grenzen hinweg entstanden sind. Es gab Hochzeiten zwischen Austauschstudenten und es gibt inzwischen Kinder solcher Paare. Menschen miteinander ins Gespräch zu bringen und Vorurteile abzubauen, finde ich heute wichtiger denn je.

Erinnern Sie sich an einen besonderen Fall?

In meinem ersten Jahr 1989/90 hatte ich einen Studenten nach Preston geschickt, das war unsere zweite Partnerhochschule in Großbritannien. Heute ist Herr Bufler Professor in der Fakultät für Gestaltung an unserer Hochschule und betreut intensiv Auslandskontakte. Das Auslandssemester hat nicht nur den beruflichen Weg von Herrn Bufler stark geprägt, sondern auch den familiären, denn in England lernte er seine spätere Frau kennen.

Jetzt gehen Sie in den Ruhestand. Werden Sie erst mal eine große Reise machen?

Nein, ich bin so viel gereist in meinem Leben. Ich will lieber mit dem Fahrrad meine Heimat und mein Heimatland erkunden. Um meine Nachfolge zum 1. Oktober muss ich mir ja keine Sorgen machen, sie ist schon geklärt. Interview: Eva Maria Knab

Themen Folgen