Studenten helfen dem Augsburger Tierschutzverein, Mitarbeiter zu finden

Die studentische Initiative JMS berät normalerweise Firmen in der Region. Nun hilft sie dem Tierschutzverein dabei, ehrenamtliche Mitarbeiter zu gewinnen.

Von Leonhard Pitz

Neben Corona und dem Klimaschutz gehört die Digitalisierung zu den größten Herausforderungen für deutsche Unternehmen. Doch auch gemeinnützige Organisationen wie der Tierschutzverein müssen sich an die digitale Welt anpassen. Bei einem Projekt zur Gewinnung von Ehrenamtlichen wurde der Verein jetzt von der studentischen Initiative JMS (Junior Management Spektrum) unterstützt.

JMS Augsburg ist eine studentische Unternehmensberatung mit über 60 Mitgliedern. Die Studenten kommen aus unterschiedlichen Fachrichtungen und beraten Firmen in Bereichen wie Strategie und Prozessmanagement, aber auch in technischen Fragen. "Gleichzeitig bietet der Verein Studierenden die Möglichkeit, neben den theoretischen Vorlesungsinhalten während des Studiums über den Tellerrand hinauszuschauen und sich weiterzubilden", heißt es seitens JMS. In "Pro-Bono"-Projekten arbeiten die Berater immer wieder kostenlos für gemeinnützige Organisationen, so wie jetzt für den Tierschutzverein.

Die Studenten entwickelten ein Online-Portal für Ehrenamtliche

Nach einer Anfrage von JMS im Sommer setzten beide Seiten den Schwerpunkt auf Ehrenamtliche und Gut Morhard. Linda Götting, eine von vier Studenten aus dem Projektteam, erklärt den Ansatz: "In den vergangenen Monaten gingen die Bewerbungen für ehrenamtliche Tätigkeiten auf vielen Kanälen ein. Dies sollte vereinheitlicht und zentralisiert werden, gleichzeitig sollten Bewerber über Tierschutz und die anfallenden Tätigkeiten aufgeklärt werden."

Auch eine Social Media-Kampagne für Gut Morhard hat JMS erstellt Bild: JMS Augsburg

Nach einem Treffen mit dem Tierschutzverein legte das vierköpfige Team los. Die Studenten entwickelten ein Online-Portal. "Dort informieren einerseits Kurztexte über die Tätigkeitsfelder für Ehrenamtliche, andererseits wird anhand eines Fragenkatalogs die Eignung von potenziellen Bewerbern geprüft und der Kontakt zum Tierschutzverein hergestellt", erklärt Götting. Über das Portal könnten die Bewerbungen gesammelt werden, die Verantwortlichen müssten nicht mehr simultan auf E-Mails, Briefe und Anrufe antworten wie zuvor, so Götting weiter.

Außerdem wurde eine Marketing-Kampagne für Gut Morhard und das neue Anmeldeportal erstellt, die in der kommenden Zeit auf den TikTok-, Instagram- und Facebook-Kanälen von Gut Morhard ausgespielt werden soll. In die Planung flossen nach Angaben von Götting auch die Analysen von Zielgruppen und bisherigen Social-Media-Aktivitäten sowie Informationen über die Algorithmen der sozialen Netzwerke ein.

Wie sieht es mit der Digitalisierung beim Tierschutzverein aus?

Sabina Gaßner, Geschäftsführerin des Augsburger Tierschutzvereins, zeigt sich "sehr zufrieden" mit der Kooperation: "Die Studenten sind sehr auf unsere Bedarfe eingegangen und das, obwohl die Bedingungen durch Corona richtig schwer waren". Sie erhofft sich von dem Projekt, dass Menschen gezielter anfragen und bereits vorab besser informiert sind. Denn viele denken beim Tierschutzverein nur an Aufgaben wie Gassigehen oder Putzen. "Die Breite der Aufgaben, die es gibt, wird meistens nicht mit uns in Verbindung gebracht", meint Gaßner.

Sabina Gaßner, Geschäftsführerin des Tierschutzvereins Bild: Bernd Hohlen

Die Digitalisierung sei allgemein Thema beim Tierschutzverein. "Wir nutzen alles, was möglich ist, aber die Mittel sind begrenzt", sagt Gaßner. Man sei in sozialen Netzwerken vertreten, leide aber unter Funklöchern und schlechtem Internet. Auch die technische Administration sei ein Thema. "Wenn man das ernsthaft betreiben will, braucht man Personal." Aktuell könne man sich keinen professionellen Administrator leisten. Besonders in Korrespondenz und Verwaltung habe man noch Luft nach oben. Das neue Anmeldeportal von JMS Augsburg könnte hier ein wichtiger Schritt sein.

