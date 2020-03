vor 18 Min.

Studenten machen Augsburger Wahlplakate frech

Junge Künstler wandeln Poster zur Kommunalwahl um. Interessierte können am 4. März dabei zuschauen

Von Eva Maria Knab

Was macht ein gutes Plakat aus? Hochschuldozent Horst Kirstein sagt, „die Botschaft muss eindeutig sein“. Es gibt aber noch viele andere Möglichkeiten, ein Poster spannend zu machen. Welche Optionen das sind, werden junge Gestalter der Hochschule Augsburg bei einem Kunst-Happening der Augsburger Allgemeinen zur Kommunalwahl zeigen. Am Mittwoch, 4. März, malen sie Augsburger Wahlplakate um.

Künstler Horst Kirstein wird die öffentliche Aktion an der Hochschule leiten und Besuchern erklären, worauf es beim Gestalten ankommt. Wichtig sei nicht nur, dass Betrachter die wichtigsten Informationen schnell erkennen können, sagt er. Aus Sicht des Dozenten gibt es auch noch einige gestalterische Kniffe, um ein Poster spannend zu machen. Wie das geht, können Besucher bei der Aktion am Mittwoch live miterleben.

Kirstein sagt, dass die Studenten weitestgehend freie Hand haben, wie sie aktuelle Wahlplakate, die Parteien und Wahlvereine in Augsburg zur Verfügung gestellt haben, umgestalten wollen. „Die Studierenden sollen spontan agieren und dürfen auch frech oder satirisch sein“, kündigt er an. Die einzige Vorgabe sei, dass niemand beleidigt werden darf.

Und so soll das Happening in der Hochschule ablaufen: Horst Kirstein wird Besucher in die Veranstaltung einführen und erklären, wie wichtig die freie künstlerische Herangehensweise für den kreativen Gestaltungsprozess ist. Anschließend werden die Studierenden in unterschiedlichen Collage- und Gestaltungstechniken Wahlplakate umwandeln und so einen neuen Blickwinkel auf den Wahlkampf anbieten.

Besucher können den jungen Künstlerinnen und Künstlern beim Gestalten über die Schulter schauen und den Entstehungsprozess ihrer Werke beobachten. Anschließend gibt es für Gäste die Möglichkeit, mit den Akteuren ins Gespräch zu kommen. Zusätzlich gibt es das Angebot der Hochschule an Besucher, die Druck- und Grafikwerkstätten der Gestalter zu besichtigen.

Am Mittwoch, 4. März, ab 19 Uhr im Eingangsbereich der Fakultät für Gestaltung auf dem Campus am Roten Tor, Gebäude K. Anfahrt mit der Tramlinie 6, Haltestelle Hochschule.

