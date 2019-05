10:36 Uhr

Studieren geht auch ohne Abitur

Es ist wichtig, dass auch Berufserfahrung ein Türöffner für einen Wechsel an die Hochschule sein kann.

Von Eva Maria Knab

In Deutschland entscheiden sich immer mehr junge Leute ohne Abitur für ein Studium. Das hängt damit zusammen, dass die Bildungswege in den vergangenen Jahren wesentlich durchlässiger geworden sind. Das Abitur oder Fachabitur ist nicht mehr das alles entscheidende Kriterium, ob man studieren darf. Auch eine entsprechende Berufserfahrung kann zum Türöffner für einen Wechsel an die Hochschule werden.

Das ist richtig so. Und wichtig. Denn in der neuen digitalen Arbeitswelt nehmen die Herausforderungen zu. Die Aufgaben, die Mitarbeiter in Unternehmen zu erledigen haben, werden immer komplexer. Das fängt bei modern aufgestellten Handwerksbetrieben an und zieht sich durch viele Branchen. Eine weitere Erfahrung zeigt, dass die Studierfähigkeit nicht alleine davon abhängt, ob man gute Abitur-Noten hat. Gut strukturiertes, erfolgsorientiertes Arbeiten kann man auch im Beruf erlernen. Und gerade am Arbeitsplatz wird lebenslanges Lernen immer wichtiger.

