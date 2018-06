16:46 Uhr

Süchtigentreff am Oberhauser Bahnhof startet am Freitag

In den Räumen einer ehemaligen Apotheke am Oberhauser Bahnhofsvorplatz eröffnet am Freitag der Süchtigentreff.

Das Angebot für Süchtige soll die Situation beruhigen.

Der Süchtigentreff am Oberhauser Bahnhof soll am kommenden Freitag seinen Betrieb aufnehmen. Über den Standort des Angebots für Drogensüchtige und Trinker hatte es teils scharfe Diskussionen mit Anwohnern in Oberhausen gegeben. Die Stadt ließ den ursprünglich geplanten Standort in der Dinglerstraße fallen, die Wahl fiel schließlich auf die Näher am Bahnhof gelegene Branderstraße.

Ziel der Einrichtung ist es, von Sucht betroffenen Menschen eine betreute Anlaufstelle zu bieten. Zugleich soll die Situation am Oberhauser Bahnhof, in dessen Umfeld und im gesamten Viertel in Kombination mit den anderen Maßnahmen verbessert werden. Die Stadt will Bürgern und Akteuren aus dem Stadtteil die Einrichtung am Freitag, 15. Juni, ab 12 Uhr vorstellen. Bis 19 Uhr besteht die Möglichkeit, sich einen Eindruck zu verschaffen. Zudem wird am Freitag um 12 Uhr ein „Urbaner Garten“ auf dem Helmut-Haller-Platz eröffnet. Auch diese Bepflanzung soll die Attraktivität des Platzes steigern. (skro)

Themen Folgen