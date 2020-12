vor 45 Min.

Supermarkt-Kundin bestohlen: Dieb hebt mit Karte Geld ab

Ein Unbekannter hat einer Frau im Supermarkt den Geldbeutel gestohlen. Dann hob er mit der Bankkarte Geld ab. Wovor die Polizei warnt und was sie rät.

Als eine 55-Jährige am Montag gegen 11 Uhr in einem Supermarkt in der Reichenbacher Straße im Herrenbach bezahlen wollte, erlebte sie eine böse Überraschung. Ihr Geldbeutel fehlte. Es bliebt nicht die letzte unliebsame Überraschung an diesem Tag. Zwar ließ die Frau sofort ihr Bankkarte sperren, allerdings hatte der Täter bereits einen mittleren, dreistelligen Betrag von ihrem Konto abgehoben.

Der Taschendiebstahl nimmt derzeit vermehrt zu. In diesem Zusammenhang rät die Polizei, nur das Nötigste an Bargeld mitzunehmen. Das Geld sollte körpernah getragen werden, etwa in der Innentasche der Kleidung. EC-Karte oder Kreditkarte bei Verlust sofort unter der Telefonnummer 116116 sperren lassen und Anzeige bei der Polizei erstatten.

Handtasche oder Geldbörsen sollen nicht in den Einkaufswagen oder den Rollator gelegt werden. Ferner appelliert die Polizei, die PIN nie zusammen mit der EC-Karte aufzubewahren. Weitere Informationen unter www.polizei-beratung.de. (ina)

