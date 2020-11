11:08 Uhr

Suppenhersteller Little Lunch beliefert Corona-Helfer in Augsburg

Denis (links) und Daniel Gibisch haben die Firma Little Lunch gegründet. Jetzt verschenken sie an Augsburger Corona-Helfer ihre Produkte.

Der Augsburger Suppen-Hersteller Little Lunch macht Augsburger Firmen und deren Mitarbeitern, die in systemrelevanten Bereichen tätig sind, ein Geschenk.

Der Augsburger Suppen-Hersteller Little Lunch beschenkt 250 Augsburger Firmen und deren Mitarbeiter, die in systemrelevanten Bereichen tätig sind, mit schnell aufzuwärmenden Suppen und Eintöpfen. Beliefert werden unter anderem Arztpraxen, Teststationen und Reinigungsfirmen, teilt das Unternehmen mit.

Augsburger Suppenhersteller Little Lunch will Dank aussprechen

"So viele Betriebe in unserer Umgebung leisten gerade in diesen schwierigen Zeiten wieder unfassbar tolle Arbeit. Mit der Aktion wollen wir unseren Dank und unsere Wertschätzung all jenen gegenüber aussprechen, die sich so sehr für unser Wohlergehen einsetzen“, erklärt Geschäftsführer Daniel Gibisch die Aktion. (AZ)

