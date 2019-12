vor 19 Min.

Survival Running in Augsburg: Das versteckte Trainingslager im Wald

Survival Running ist ein Geheimtipp. Noch geheimer ist der Standort des Geländes. Dass Inningen zur Hochburg wurde, hängt mit einer Liebesgeschichte zusammen.

Von Michael Eichhammer

Athletische Männer und Frauen, die imposante Hindernis-Parcours mit eiserner Disziplin meistern, versteckt in einer streng geheimen Stelle im Wald – was auf den ersten Blick wirkt wie das Ausbildungslager einer militärischen Spezialeinheit oder eine Szene aus einem Agentenfilm ist tatsächlich nur ein freizeitsportliches Angebot des TSV Inningen. Wobei „nur“ das falsche Wort ist, denn Survival Running sticht mit seinem eigenwilligen Mix aus Laufen und Klettern aus den traditionelleren Disziplinen der Turn- und Sportvereine heraus.

Der Sport übt eine ansteckende Faszination aus

Die eigenwillige Outdoor-Sportart übt eine ansteckende Faszination aus. Bester Beweis: Selbst an einem eiskalten Sonntagvormittag, wo andere noch gemütlich den ersten Kaffee schlürfen, überwinden etwa 40 Motivierte den inneren Schweinehund, um sich auf dem Trainingsgelände im Wald bei Inningen auszupowern. Frische Luft gibt es hier reichlich. Sehr frisch sogar, wenn man die Atemwolken der Sportbegeisterten sieht. Für Survival Runner sind Wind und Wetter kein Grund, zu Hause zu bleiben. „Anfangs kamen oft Anrufe mit der Frage: ,Findet es heute statt?‘“, erinnert sich Trainerin Jeanina Lück. „Mittlerweile wissen die Teilnehmer: Egal ob Regen oder Schnee – wir sind immer hier“, sagt die 37-Jährige.

Wo genau „hier“ ist, darüber halten sich die Survival Runner so bedeckt wie ein Geheimbund. Nicht nur, damit Außenstehende das Trainingsgelände nicht gratis nutzen, sondern auch weil Fremde, die sich hier verletzen würden, versicherungstechnische Schwierigkeiten mit sich brächten. Zweimal in der Woche wird trainiert: sonntagvormittags und donnerstagabends. Immer wieder wechselt man im Training vom Hindernisgelände zu einer Laufrunde. Letztere kann mal 100, mal 500 oder auch 1000 Meter betragen.

Die Heimat des Survival Runnings liegt in den Niederlanden

In den Niederlanden, der Heimat des Survival Runnings, finden bereits seit 1989 Wettbewerbe statt. Warum Augsburg sich zur deutschen Hochburg dieser Sportart entwickelte, liest sich wie eine Liebesgeschichte: Die Augsburger Zahntechnikerin Jeanina Lück lernte im Kroatien-Urlaub den Niederländer Florian de Vries kennen. Mehr als ein Urlaubsflirt: Nach eineinhalb Jahren zog der IT-Profi der Liebe wegen in die Schwabenmetropole – und brachte seine Lieblingssportart gleich mit. Das Paar konnte 2016 den TSV Inningen von dem Novum überzeugen. Seitdem bieten Florian de Vries und seine Verlobte als Abteilung „Survival Running Augsburg“ Kurse im Verein an. „Wir sind offen für alle“, sagt de Vries. „Nach dem Probetraining bleiben aber nur die dabei, die auch Lust haben, sich ein bisschen zu quälen“, fügt er augenzwinkernd hinzu. Mittlerweile ist die Gruppe auf fast 90 Mitglieder gewachsen. Mit 59 Jahren der Älteste ist Helmut Klement. „Was ich am Survival Running mag, ist, dass alles dabei ist: Kraft, Kondition und Koordination“, erklärt er.

Vorteile haben die Leichtgewichte. „Die Kinder sind teils so fit, da kommen die Erwachsenen nicht hinterher“, weiß Florian de Vries. Die Neunjährige Nena Ganz zählt zu den jüngsten Wald-Athleten. „Am meisten Spaß macht mir, auszuprobieren, ob man ein neues Hindernis schafft“, berichtet sie. Wer sein Talent als Kletter- und Lauf-Überlebenskünstler in direktem Vergleich mit anderen messen will, muss derzeit noch ins Ausland reisen. Beispielsweise zu den niederländischen Meisterschaften. Thomas Scherer und 14 andere Mitglieder von Survival Running Augsburg nahmen Ende November am „Hang-On Run“ in Doorn teil. „Unter 2500 Teilnehmern waren für uns drei Podiumsplätze drin und acht unserer Leute waren unter den ersten zehn“, freut sich Scherer. Der 51-Jährige macht seit über 20 Jahren Aikido, geht Kitesurfen und Mountainbiken. Nur ums Laufen hat er bisher einen großen Bogen gemacht. „Das war mir zu langweilig“, gibt er zu. Die Lösung für ihn war die Abwechslung beim Survival Running. Bei den Fortgeschrittenen gäbe es Trainingseinheiten, die auf Kondition abzielen und andere, die sich der Technik widmen. „Die Hindernisse kann man nur mit bestimmten Techniken bewältigen, mit einer bestimmten Griffkraft“, erklärt Scherer.

Kinder sind dank ihrer unerschöpflichen Energie den erwachsenen Runnern regelmäßig eine Nasenspitze voraus. Bild: Michael Eichhammer

Der Sport ähnelt dem Extremhindernislauf

In vielen Aspekten ähnelt Survival Running dem bekannteren Extremhindernislauf OCR (Obstacle Course Racing). „Survival Running verlangt mehr Technik und Ausdauer“, findet der Holländer Florian de Vries. Aufgrund der Ähnlichkeit hat eine Gruppe der Augsburger Survival Runner bei der ersten Auflage der „OCR Swiss Challenge“ teilgenommen. Mit Erfolg rannten, kletterten, krochen und hangelten die Augsburger am 2. und 3. November in Frauenfeld durch das Voralpen-Gelände. Der Clou: Die Sportler wissen weder, welche Hindernisse sie erwarten, noch wie lang die Strecke ist. Zur Wahl stehen 4+ (Kilometer) und 12+. Doch wie viele Kilometer das „+“ bedeuten, darf der Veranstalter frei wählen. Bei den Damen war Oliva Skolik auf der Distanz 4+ die Erste, bei den Männern Stefan Settele. Schade nur, dass die Schwaben aufgrund des Regelwerks nicht Schweizer Meister werden durften.

Auf der Webseite sr-augsburg.de können sich Interessierte informieren und zum Probetraining anmelden. Die nächsten Anfängergruppen starten ab März 2020. Eventuell wird es bald auch eine eigene Jugendgruppe geben. Kontakt: florian@sr-augsburg.de

