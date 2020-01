02.01.2020

Szenen wie in einem Actionfilm

Ein junger Mann kam zwei Dieben in die Quere. Einer der Täter stand jetzt vor Gericht

Von Peter Richter

Ein schöner Nachmittag im September. Markus B. ist mit seiner Freundin in Lechhausen zu Fuß unterwegs. So kurz nach Arbeitsschluss trägt der 21-Jährige noch seine Arbeitsschuhe – es wird sein Glück sein. Als beide an eine Seitenstraße kommen, wo sein schon länger abgemeldetes Auto steht, sehen sie zwei Männer am Fahrzeug. Die Heckklappe des Opel Corsa ist aufgebrochen, die Männer tragen Lautsprecherboxen und einen Werkzeugkasten zu einem Pkw.

Offensichtlich Diebe, die es eilig haben, als sie sehen, wie der 21-Jährige auf sie zu rennt. Ein Täter springt in das schwarze Auto, startet, gibt Vollgas, obwohl jetzt Markus B. nur einem Meter vor ihm steht. Der junge Mann durchlebt in der Folge filmreife Action wie ein Stuntman. Er wird auf die Motorhaube geschleudert. Der Fahrer bremst kurz ab. Markus B. ist inzwischen mit dem Oberkörper auf dem Autodach, krallt sich mit einer Hand am Rahmen der offenen Fahrertür fest. Ein Fußgänger, Augenzeuge des dramatischen Geschehens, hat sie, als das Fahrzeug für einem Moment zum Stehen kommt, aufgerissen. Doch der Fahrer lässt sich nicht beirren, jagt mit aufheulendem Motor davon und biegt in die Derchinger Straße ein. In der Rechtskurve öffnet sich die Tür bis zum Anschlag. Mit voller Wucht schlägt sie auf den vom Autodach herabhängenden Mann, der sich nicht mehr halten kann und auf die Straße fällt. 14 Monate später trafen jetzt beide Männer, wenn auch nur kurz, im Gerichtssaal wieder aufeinander. Auf der Anklagebank ein 30 Jahre alter, junger Familienvater aus dem Raum Augsburg. Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft: Diebstahl und Körperverletzung; auch vorsätzlich gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr wegen einer überfahrenen roten Ampel.

Der Prozess vor einem Schöffengericht war, kaum dass er begonnen hatte, auch schon zu Ende. Nach einem Rechtsgespräch hinter verschlossenen Türen legte der Autofahrer über seinen Verteidiger Eugen Wunsch ein Geständnis ab. Für Richter Thomas Müller-Froelich genügte das, um auf die sonst übliche Beweisaufnahme mit Zeugen zu verzichten. Das Gericht hat den Autofahrer zu einer Freiheitsstrafe von 21 Monaten verurteilt, die zur Bewährung ausgesetzt ist. Zusätzlich bleibt sein Führersein weitere fünf Monate eingezogen. Außerdem muss der 30-Jährige eine Geldbuße von 800 Euro an eine gemeinnützige Einrichtung zahlen. Er hatte sich der Polizei gestellt. Sein Mittäter hat sich vermutlich ins Ausland abgesetzt.

Jürgen B. erzählte vor dem Gerichtssaal, wie er die dramatische Situation erlebt hat. „Ich hatte Angst um mein Leben. Diesen Blick, wie mich der Fahrer am Steuer durch die Scheibe ansah, werde er wohl nie vergessen.“ Der Mann hat großes Glück gehabt. Obwohl er mit einem Fuß unter eines der Räder geriet, zog er sich lediglich Hautabschürfungen und Prellungen zu. Dass er am Fuß nicht schwerer verletzt wurde, hat er seinen Arbeitsschuhen mit Stahlkappen zu verdanken.

