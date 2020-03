vor 25 Min.

TV-Duell: Live-Diskussion mit Augsburgs OB-Kandidaten fällt aus

Die Fernsehsendung mit den Augsburger Kandidaten Eva Weber (CSU), Martina Wild (Grüne) und Dirk Wurm (SPD) wird aufgrund der Corona-Krise abgesagt.

Es hätte das letzte von drei Duellen unter den Augsburger OB-Kandidaten sein sollen. Am Mittwochabend wären unter dem Motto " Augsburg wählt" im Medienfoyer die drei Favoriten im Rennen um den Augsburger OB-Sessel zusammengekommen. Eva Weber ( CSU), Martina Wild (Grüne) und Dirk Wurm ( SPD) waren in den vergangenen sechs Jahren gemeinsam in der Regierungsverantwortung. Im Wahlkampf hatten sich zuletzt aber einige Themen herauskristallisiert, in denen sich die drei Politiker nicht einig waren.

Coronavirus: Live-Sendung "Augsburg wählt" abgesagt

200 Gäste hatten sich für die Livesendung angemeldet. Aufgrund der aktuellen Empfehlung des Robert-Koch-Instituts, jegliche Kontakte selbst im privaten Bereich auf das Nötigste zu beschränken, ziehen nun auch Augsburger Allgemeine, Hitradio rt1 und a.tv als Veranstalter Konsequenzen: Die Live-Sendung wird in Absprache mit den drei OB-Kandidaten abgesagt.

Auch der Literarische Salon in Augsburg entfällt

Auch der Literarische Salon, der am Donnerstag in Brechts Bistro in der Augsburger Altstadt hätte stattfinden sollen, ist von den aktuellen Absagen betroffen. Buchhändler Kurt Idrizovic hätte sich an diesem Abend mit Gästen darüber unterhalten, wie die Kommunalpolitik in der Literatur betrachtet wird. Gekaufte Karten können in der Buchhandlung am Obstmarkt zurückgegeben werden. (AZ)

