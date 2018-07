vor 48 Min.

Tänzelfest, Ritterturnier und Sommer am Kiez: Tipps fürs Wochenende

Die große Ritterturnier-Show am Kaltenberger Ritterturnier findet am Samstag ab 16 Uhr und am Sonntag ab 12 Uhr statt.

Ritter, Kaiser, Gaukler: Dieses Wochenende wird es in der Region historisch. Doch auch für Rocker und A-Cappella-Fans ist viel geboten. Unsere Veranstaltungstipps zum Wochenende.

An diesem Wochenende eröffnen in der Region gleich drei Festivals: Neben den historischen Feierlichkeiten in Kaltenberg und Kaufbeuren jährt sich dieses Jahr zum dritten Mal das "Sommer am Kiez". Wir geben eine Übersicht darüber, was am Wochenende geboten ist.

Das ganze Wochenende

Kaltenberger Ritterturnier: Mit viel Liebe wird auf Schloss Kaltenberg ein Mittelalterfest inszeniert, das mit Musik, Handwerk und Gaukelei zum Mitmachen, Schauen und Staunen einlädt. Die Krönung des Festes ist die große Ritterturnier-Show: Am Samstag ab 16 Uhr und am Sonntag ab 12 Uhr stürmen waghalsige Reiter die Arena, begleitet von Feuer, Licht und Musik.

Tänzelfest: Das älteste historische Kinderfest Bayerns findet von 12. bis 23. Juli statt und lockt jährlich zehntausende Besucher aus der ganzen Region nach Kaufbeuren. Der Vergnügungspark hat die ganze Woche über geöffnet, außerdem können sich die Kinder wieder auf das Puppentheater freuen. Buntes Treiben auf dem Häfelesmarkt gibt es am Samstag von 10 bis 13 Uhr und am Sonntag von 10 bis 12 Uhr. Am Samstagnachmittag startet auch der Festzeltbetrieb.

Sommer am Kiez: Punk, Rock, Folk, Ska oder Reggae - mitten in der Stadt geht das vom Gastronomen "Bob" organisierte Sommerfestival in die dritte Runde. An sechs Wochenenden vom 13. Juli bis zum 18. August werden insgesamt 34 Bands auf dem Helmut-Haller-Platz auftreten. Rund die Hälfte der Konzerte kostet keinen Eintritt

Freitag: Gauklernacht in Kaltenberg oder "The Seer" beim "Sommer am Kiez"

Gauklernacht am Kaltenberger Ritterturnier, 17 Uhr: Am traditionellen Auftakt des Kaltenberger Ritterturniers wollen hunderte Künstler und Darsteller Schloss Kaltenberg in einen magischen Ort verwandeln. Sie alle feiern mit Feuerjonglagen, Flöten- und Sackpfeifenmusik ein Mittelalterfest. Tickets gibt es im Internet ab 33 Euro.

Nur am 13. Juli können Besucher der Gaulkernacht Fabio Espositos Feuershow bewundern. Bild: Thorsten Jordan (Archiv)

"The Seer" beim "Sommer am Kiez", 20 Uhr: Mit über 27 Jahren Bandgeschichte, 100.000 verkauften CDs und weit über 1000 Live-Konzerten ist "The Seer" Augsburgs erfolgreichste Rock-Band. Die heimatverbundenen Musiker schafften frühzeitig den Sprung über die Grenzen Augsburgs hinaus bis nach London und waren unter anderem mit The Who und The Hooters auf Tour.

Samstag: Carmina Burana oder Konzert der schwarzen Romantik

Carmina Burana in der Kirche St. Thomas, 19 Uhr: Die "Chaplains" führen Carl Orffs monumentale Kantate begleitet von zwei Klavieren und Schlagwerk auf. Der Kinder- und Kammerchor von St. Thomas singen Madrigale aus der Renaissance. Karten gibt es beim Pfarrbüro St. Thomas, Rockensteinstr. 21, Augsburg-Kriegshaber sowie an der Abendkasse.

Konzert "Nachtschwarze Romantik" im Stadtmuseum Ingolstadt, 18 Uhr: Begleitend zur Frankenstein-Ausstellung im Barocksaal des Stadtmuseums Ingolstadt, Auf der Schanz 45, präsentiert der Tenor Harald Thum schaurig-schöne Kompositionen von Carl Loewe, Franz Schubert und Robert Schumann. Eintritt ist frei. Um 17 Uhr führt Iris Winkler vorab durch die Ausstellung.

Sonntag: Festzüge oder A-Cappella unter freiem Himmel

Festzug auf dem Tänzelfest, 13.30 Uhr: Einer der Höhepunkte des Tänzelfests sind die großen Festzüge, beginnend mit Kaiser Maximilians Einzug. Dabei werden 36 Festwägen und über 170 Pferde die Kinder begleiten. Am Nachmittag schließen sich Zunfttänze und Tanzgruppen an und zum Abschluss erklingt um 21.30 Uhr der große Kaufbeurer Zapfenstreich der Knabenkapelle.

"Greg is back" auf Schloss Blumenthal, 11 Uhr: Der Augsburger A-Cappella Chor ist zurück in Schloss Blumenthal und präsentiert sein Programm zum zweiten Mal Open Air im Innenhof. Das 35-köpfige Ensemble singt Titel aus Pop, Rock, R&B und Jazz.

