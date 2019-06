vor 55 Min.

Tag der offenen Gartentür

Schulgarten der Uni macht bei Aktion mit

Zum „Tag der offenen Gartentür“ kommen in Schwaben viele Besucher. In Augsburg macht die Universität bei der Aktion mit. Sie öffnet am Sonntag, 30. Juni, von 10 bis 17 Uhr den Uni-Schulgarten und will dort einiges bieten.

„Normalerweise testen im Uni-Schulgarten Lehramtsstudierende den Anbau regional bedeutsamer, für die Schule geeigneter Pflanzen“, sagt Maria Erhart vom Bereich Didaktik der Biologie. Sie wählen Pflanzen aus, die zum Standort passen, beobachten und dokumentieren deren Wachstum, pflegen, ernten und erproben Möglichkeiten der Verarbeitung. Für ihre spätere Arbeit in der Schule entwickeln die Studenten didaktische Materialien. Diese testen sie in Seminaren und/oder mit Schulklassen. Und sie stellen für Lehrkräfte „Gartenbücher“ zusammen.

In der rund 500 Quadratmeter großen Anlage gibt es viel zu sehen: Gemüsebeete, eine Kräuterspirale, einen Bauerngarten, Frühbeete, einen Obstgarten und einen Rosengarten, Heckensträucher, einen Staudengarten, einen Garten der Sinne, aber auch einen Barfußpfad, ein Becken mit Wasserpflanzen, Hochbeete mit Sukkulenten, einen Getreideacker, ein Insektenhotel und mehr. Beim „Tag der offenen Gartentür“ werden Studierende, die für die Anlage verantwortlich sind, Besucher von 10 bis 17 Uhr informieren. Maria Erhart, die Leiterin der Biologiedidaktik, wird ab 14 Uhr da sein. Auch für kleine Gäste gibt es ein Programm. Der Uni-Schulgarten befindet sich am Hertha-Sponer-Weg, Universität Augsburg, südlich des Wissenschaftszentrums Umwelt.

Am Tag der offenen Gartentür öffnet auch Herbert Höll in Inningen, Am Forellenbach 13+15, seine Pforten. Dort gibt es englischen Rasen, einen Teich, einen selbst gebauten Kamin, alten Baumbestand und ein Gemüsebeet zu sehen. (eva)

