Ältester Elefant Europas: Die bewegende Geschichte einer Augsburgerin

Von Axel Hechelmann - 17:18 Uhr

Burma ist tot. Targa, der älteste Elefant Europas, ist jetzt allein. Was macht das mit einem Tier? Zu Besuch im Augsburger Zoo – bei einer, die Geschichte geschrieben hat.

Marcus Linder schläft nicht in dieser Nacht Mitte Juni. Burma ist tot. Sie liegt neben ihm im Stroh. Ein asphaltgrauer Koloss, so schwer wie vier Kleinwagen. 34 Jahre lang pflegte Linder die Elefantendame, er duschte sie jeden Tag ab und gab ihr zu essen. Linder sagt, er weine selten. Aber: „Vielleicht habe ich in dieser Nacht ein, zwei Tränen vergossen.“