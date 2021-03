vor 18 Min.

Tarifreform

Von Stefan krog

Tarifreform:





Kisabaka: „Reise zurück in die Vergangenheit“; In 2019 Neuregelungen mit Zustempeln etc.; cityzone; „Evaluation nur anhand der Ziele, die damals gegeben wurden.“





Civity: Heistermann und Schulz;

Heistermann: Prüfen Ziele, die Sie sich sie 2017 gegeben haben; „Nahezu komplett erfolgreich“; „Selten, dass man sich zur Evaluation verpflichtet, wenn man verabschiedet“;

Einnahmen: +2% mit 1,61 Mio

Nachfrage: Personen-KM 5 Prozent; Zahl der Fahrten 0,8 Prozent





Zonen-Änderungswünsche:

Keine Umwegfahrten, etwa 10 Stück

19 Änderungswünsche umsetzen, indem man auf

Zonengrenze setzt; zB. Mering und Mering St. Afra; Ortsteile Zusmarshausen und Gessertshausen; würde 140000 Euro kosten;





Dillingen, Kopriwa: demographische Efekte berücksichtit mit mehr Studenten?

Wurm, Augsburg: Zwei der drei Ziele drehen sich um Kosten/Einnahmen; Steigerung Nachfrage: Entscheidende Frage, ob es ein Erfolg war

Fink, Augsburg: Kostenneutralität und mehr Einnahmen; „Kann mit Stolz erfüllen“; Keine Reform direkt auf Reform; Ziele ändern sich in ihrer Priorisierung; Zone 10/20, Senioren, Coronapandemie? Wenn wir das wollen, wird es icht ohne mher Geld gehen; Kann aber nicht von Gebietskörpreschaften oder Fahrgästen kommen, sondern vom Freistaat; CSU möchte mit Grünen zwei weitere Tenoppunkte vorschlagen:

Zusätzliche Mittel des Freistaats sind unabdingbar für Erweiterung und Attraktiviering; Ziele an Freistaat BY formulieren;





Sailer: Coronasitaution mitzuverwursteln, ist weit hergeholt; Nicht heute Gegenstand der Diskussion;





Schulz: Quadratur des Kreises: Mehr Einnahmen, mehr Nachfrage





Dassler; Lkr Au: Abozunahmen auf Land eher gering; „Schwierig, von erfolgreicher Reform zu sprechen“; wurde teils teurer; „Nicht unbedingt Neukunden erreichen“; Nohcmal überlegen, wie wir mit corona umgehen, um verlorene Kunden zurückzuholen; „Abgearbeiet, aber man kann fragen, ob unsere Aufträge ganz richtig waren.“ „Müssen überlegen, wie wir weitermachen nach Evaluation“; Frage, ob Gewichtung mit Einnahmen ganz oben die richtige ist;





Schulz: AVV steht ordentlihc aus





Olbrich-Krakowitzer, Lkr. A; unheimliche Preissteigerungen im Bartarif, um Leute in Abos zu zwingen; Nihc tnur auf Abos schielen;





Güller: Wir sehen nach der Evaluation in den nächsten Monaten und Jahren für dringend notwendig an, neue Ziele und neue Tarifreform draufzusetzen; Warum it der Reform nicht mehr Menshen erreicht, die ÖPNV damals nicht genutzt haben und auch heute nicht nutzen; großes Potenzial für AVV;





Kisabaka: Jemand, der eh Auto fährt, wird nicht duch Tarifänderung animiert; Angebotsänderung ist ausschlaggebend; „Diejenigen, die eh schon im System waren, zu Mehrnutzung animiert“; Nicht-Kunden vor allem durch Attraktivierung des Angebots;





Von Thienen, AIC: Teilzeitbeschäftigte





Faschading, Lkr. A: Bedenken, Aussicht auf Evaluation; fundamentaler Neuanfang beim AVV; 360-euor-Abo in Ghf war Erfolg;





Lorentzen: Gemessen an Zielen von damals wurde Thema sehr intensiv angegangen; Corona, Klimawandel etc.; Ziele damals nicht so hoch gesteckt; Steht und fällt mit der Frage, welche Ziele die Reform erfüllen sollte; Grüne schon 2017 Kostenneutralität kritisiert; Wenn Kostenneutralität sein muss, dann Gewinner und Verlierer;

Gelegenheitsfahrer waren nicht Thema der Reform, sondern Abo, aber „Wenn viele ÖPNV meiden, muss man überlegen, wie man damit umgeht“;

Veränderte Arbeitswelt: Radler nur Winter, Teilzeit, Homeoffice „Neue Lebensrealität“; Brauchen eine Weiterentwicklung;

Müssen Freistaat stärker in Verpflichtung nehmen; 12 bis 13 Mio/Jahr plus Einmalinvst nur für Stadt;





Marion Brülls (Grüne), AIC: Aboentwicklung in Lkr. Nicht gut; „Welche Maßnahmen bruacht es, um Nahverkehr attraktiver zu gestalten“





Lorenz Müller (CSU), Lkr. A: kostenneutralität bedingt, dass nicht günstiger werden kann; Lkr. Au nicht der große Verlierer; auch gnstigere Abos hat es gegeben;

Tomaschko, Aic: Weiß nicht, ob die Ziele aktuell so 100 Prozent anders formuliert worden wären; Muss immer jemand geben, der das bezahlt; Lkr. AIC 8 Mio. pro Jahr; Attraktivität im ländlichen Bereich;





Heinz Liebert (CSU), Lkr. A: Ziele: Mehr Kunden und mehr Abos, und Einnahmesituation verbessern; Ressourcen sind begrenzt, Lkr. A 10 Mio: Pro Jahr rechnerisch zwei Prozent mehr Einnahmen, um Ziel von 10% in fünf Jahren zu erreichen; Zwei Prozent in zwei Jahren; „Wir haben unser Ziel nicht voll, sondern zur Hälfte erreicht.“

Antwort: IN Anlaufphase;





Gabi Olbirch-Krakowitzer (ödp); Lkr. A: Müssen schnell sein; Wer im Homeoffice arbeitet, ist als Abokunde weg; „Die Kunden verlieren wir jetzt.“ Überlegen viele, ihr Abo zu kündigen; Müssen wir schnell reagieren;





Kisabaka: Evaluation mit damaligen Zielen, Einnahmen zu erzielen; Unterschieldieh Ziele: Attrakiver, indem billiger, oder Angebot besser und teurer? Diskusstion: Nutzrefinanziert, steuerfinanziert oder Abgabe? Tarifreform kleiner Teil eines Gesamtbildes;

Nach vorne brauchen Einigkeit, um AVV gemeinschaftlich weiter zu entwickeln;

Sailer: Muss man andes diskutieren; Ob man heute noch so gewichten würde, steht auf anderem Blatt;





Stadt A: einstimmig

AIC: einstimmig

DLG: einstimmig

Lkr. A: gg. 2 Stimmen





