00:31 Uhr

Tatkräftiger Einsatz für die Kita nebenan

Mitarbeiter von Faurecia haben in der Kita „Zirbelzwerge“ die Außenanlagen gestaltet.

Faurecia, ein Technologieunternehmen in der Automobilbranche, macht sich auch 2019 wieder mit ehrenamtlichen Aktionen für die Kommunen an den eigenen Standorten stark – auch in Augsburg. Im Rahmen des Fuels-Programms („Faurecia Unterstützt Ehrenamtliche Lokale Sozialprojekte“) half ein knapp 40-köpfiges Team der integrativen Kindertagesstätte „Zirbelzwerge“, welche nahe des Faurecia-Standorts liegt.

Kinder ganz unterschiedlicher Herkunft und Kinder mit und ohne körperlichen oder geistigen Beeinträchtigungen finden in der Kindertagesstätte „Zirbelzwerge“ einen Raum zur freien Entwicklung, heißt es in einer Mitteilung von Faurecia. Mit dabei: ein Therapiehund. Um die Arbeit des „Zirbelzwerge“-Teams zu erleichtern und das Umfeld für die 46 Kinder noch angenehmer und abwechslungsreicher zu gestalten, baute das Augsburger Faurecia-Team den Garten- und Außenspielbereich um. Aus einem verwilderten Hang wurde ein Blumenbeet mit Sitzbänken und einer Kletterwand, die Kinder können sich außerdem auf eine Sitzecke aus Autoreifen, den neu befüllten Sandkasten und ein neues Kinderspielhaus freuen. Zudem erbaute das Team einen Barfußpfad – ebenfalls aus Autoreifen.

Die Aktion veranschaulicht die Zielsetzung des Fuels-Engagements: Faurecia leistet Hilfe auf lokaler Ebene. Den Mitarbeitern kommt dabei eine tragende Rolle zu. Sie tragen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre Vorschläge für die nächste Aktion an die Standortleitung heran. Faurecia realisiert Hilfsprojekte wie dieses im Rahmen des Fuels-Programms bereits seit 2016. Zudem macht sich das Unternehmen seit vielen Jahren für die Flüchtlingshilfe, lokale Tafeln, Kinderhospize, Benefizläufe und Förder- oder Sportvereine stark, teilt Faurecia mit. (AZ)

Themen Folgen