Tatort Friedhof: Mann steht wegen diverser Diebstähle vor Gericht

Plus Immer wieder bricht ein Mann in die Autos von Friedhofsbesuchern ein, stiehlt Geld und EC-Karten. Er könnte für fast 100 Fälle verantwortlich sein. Doch die Sache ist kompliziert.

Von Michael Siegel

Fast 100 Fälle von Autoaufbrüchen auf Friedhofsparkplätzen verzeichnete die Polizei zwischen Juli und Oktober 2019 im gesamten süddeutschen Raum. Nun muss sich ein Autoverkäufer aus dem hessischen Fulda vor dem Augsburger Amtsgericht verantworten – er hat einen Teil der Diebstähle aus den Fahrzeugen gestanden. Doch der Staatsanwaltschaft geht das nicht weit genug.

Vor Gericht geht es in Augsburg um eine Serie von Diebstählen in der Nähe von Friedhöfen. Bild: Bernhard Weizenegger (Symbolfoto)

Weil der 52-jährige Mann nur jene acht Aufbrüche und zwei Geldabhebungen zugibt, für die er zweifellos der Täter ist, weitere sehr ähnliche Delikte aber nicht, will das Schöffengericht jetzt Spezialisten der Kriminalpolizei und Datenanalysten anhören.

Unterlagen zu annähernd 100 Fällen hatte der Sachbearbeiter von der Augsburger Kriminalpolizei als Zeuge in den Verhandlungssaal mitgebracht, mit denen er sich monatelang befasst hatte. Fälle, bei denen sich zuvorderst die Tatausführung ähnelte: Jemand kommt mit seinem Fahrzeug zu einem Friedhofsparkplatz, schaut, dass er allein und unbeobachtet ist, schlägt die Seitenscheibe des geparkten Autos einer Friedhofsbesucherin ein und stiehlt Geld und Bankkarten aus Handtasche, Börse oder Ähnlichem.

Prozess in Augsburg: Ist ein Dieb für um die 100 Fälle verantwortlich?

Warum es gerade der 52-jährige Angeklagte gewesen sein sollte? Die Polizei hat dazu laut dem Ermittler von Fall zu Fall verschiedene Indizien. So können Blutspuren an eingeschlagenen Autofenstern gesichert werden, deren DNA mit jener des Angeklagten identisch ist. Oder es gibt Zeugenhinweise auf ein schwarzes Quad mit Schwabmünchner Kennzeichen, wie es der Angeklagte besitzt. Oder es gibt Übereinstimmungen bei bereits vorliegenden Funkzellenauswertungen von einem Tablet-Computer des Angeklagten. Anhand solcher Daten kann der Kriminalpolizist für manche Tage regelrechte Friedhofs-Touren des mutmaßlichen Diebes nachvollziehen: Moosburg, Neufahrn, Eching, Kinding, Denkendorf, Ingolstadt inklusive zweiter Taten in Markt Indersdorf und Erdweg.

Mit den gestohlenen Bankkarten soll der Täter Geld abgehoben haben

Bei Abhebeversuchen mit gestohlenen Karten an Geldautomaten wird mehrfach der gleiche Motorradhelm-Träger mit einem blauen Hemd von der Überwachungskamera gefilmt. Beispielsweise gelangt der Angeklagte im September 2019 in der Gögginger Friedrich-Ebert-Straße bei zwei Abhebungen mit der Karte einer Augsburger Friedhofsbesucherin an je 1000 Euro. Die Frau hatte – wie manch andere Bestohlene – die Karte gemeinsam mit der Geheimzahl im Auto aufbewahrt.

Mit den gestohlenen Bankkarten soll der Tatverdächtige Bargeld abgehoben haben. Bild: Alexander Kaya (Symbolfoto)

Zudem verfolgte die Polizei den Tatverdächtigen direkt: So bei einem Autoaufbruch im Oktober am Friedhof von Gundelfingen (Kreis Dillingen/Donau), wo ein Beamter vor Ort ist. Schließlich wird der Mann am 17. Oktober 2019 festgenommen und bleibt für fast zehn Monate in Gablingen in Untersuchungshaft. Bei einer Wohnungsdurchsuchung werden bei ihm unter anderem Geldkarten von Bestohlenen oder ein auffälliger Motorradhelm gefunden.

Augsburg: 52-Jähriger wegen Diebstählen auf Friedhöfen angeklagt

Angeklagt wird der 52-Jährige letztlich für 20 Autoaufbrüche und vier Fälle des Computerbetrugs, wie die unberechtigten Geldabhebungen juristisch genannt werden. Zehn Taten hatte der 52-Jährige schon bei der Polizei gestanden.

Staatsanwältin will Daten des Mobiltelefons auswerten lassen

Ein zu Beginn des Verfahrens von Rechtsanwalt Hansjörg Schmid angeregtes Rechtsgespräch zwischen Schöffengericht, Staatsanwaltschaft und Verteidigung bleibt ohne Ergebnis. Ebenso wie die Versuche von Richterin Silvia Huber, das Verfahren bereits am ersten Verhandlungstag zum Abschluss zu bringen. Denn Staatsanwältin Eva Gofferje möchte auf keinen Fall noch mehr der zuletzt nur noch 20 angeklagten Taten eingestellt wissen. Sie besteht darauf, die noch ausstehende Auswertung des beschlagnahmten Mobiltelefons des Angeklagten vor Gericht anzusehen. Das Problem: Der Angeklagte will sich nicht mehr an sein Kennwort erinnern können, der Zugang zum Gerät muss also zunächst von Experten ermöglicht werden. Erst dann könnte aufgrund der vorhandenen Daten entschieden werden, ob weitere der nicht gestandenen Fälle dem Angeklagten angelastet werden können.

Der Angeklagte selbst nannte Geldmangel als Grund für sein Handeln. Das Verfahren wird Ende Oktober fortgesetzt.

