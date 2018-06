19:18 Uhr

Tausende Fans zittern mit Jogis Jungs

Rund 4000 Fans sehen an der WWK-Arena das Spiel der deutschen Mannschaft gegen Mexiko. Am Ende müssen sie mit einem Rückstand des Fußball-Weltmeisters leben.

In Augsburg kann man kaum einen Meter gehen, ohne Fußball zu sehen. Am Sonntag erleben die Zuschauer einen enttäuschenden Auftakt des deutschen Teams.

Von Fridtjof Atterdal

Augsburg ist im Public-Viewing-Fieber. Für jeden Geschmack gibt es Übertragungsorte – ob auf der großen Leinwand an der WWK-Arena oder im Parkgarten – oder auf einem der ungezählten kleinen Bildschirme, die fast jedes Lokal in der Stadt laufen lässt.

30-Quadratmeter-Leinwand

Mehr als 4000 Fans nutzten am frühen Sonntagabend die Gelegenheit, an der WWK-Arena das erste WM-Spiel mit deutscher Beteiligung zu sehen. Mit einer 30-Quadratmeter-Leinwand ist das Public Viewing hier die größte öffentliche Veranstaltung in Augsburg, wie Veranstalter Kinan Salameh betont.

Weiße Fußballtrikots, schwarz-rot-goldene Blumenketten, Kopfbedeckungen und ein Meer von „Klatschstangen“ prägen das Bild. Auf einer großen Fotowand kann man schon vor dem Spiel „Jubelfotos“ mit einer Nachbildung des WM-Pokals schießen lassen. „Wir haben einen unglaublichen Spaß“, sagt Enno Knak. Der BWL-Student ist mit acht Kommilitonen gekommen, um hier ein Fußballfest zu feiern. Mit Bier und Wasserpfeife sitzen die Jungs an ihrer Bierbank und verfolgen das Spiel. „Eigentlich haben wir gedacht, die Übertragung findet in der Arena statt – aber hier draußen es auch gut“, findet Enno.

Veranstalter Salameh sagt, die Entscheidung, nicht ins Stadion zu gehen, sei bewusst gefallen. „So können die Leute viel besser zusammen sitzen und feiern“, glaubt er. Er ist mit der ersten Public-Viewing-Veranstaltung „sehr, sehr zufrieden“.

Es ist vorbei mit der Euphorie

Auch den jungen Fußballfans gefällt es hier. Nikolas (11) und sein Freund Elias (12) haben schon ein Jubelfoto – Deutschland zieht auf jeden Fall ins Halbfinale ein, sind die beiden Fußballexperten überzeugt. Das Publikum geht gut mit, bei der Deutschlandhymne stehen die Zuschauer auf Tischen und Bänken. Als in der ersten Halbzeit die Mexikaner in Führung gehen, ist es mit der Euphorie vorbei. Dass Jogis Jungs mit einer 0:1-Niederlage ins Turnier starten, hätten wohl die wenigsten Fans erwartet.

Da haben es die Isländer besser gemacht. Als sie am Samstag gegen Argentinien antreten, ist das Spiel an vielen Orten zu sehen. Am Moritzplatz etwa reihen sich die Breitbildmonitore aneinander – fast jede Gastronomie überträgt im Freien die WM-Spiele. Das Turnier beobachten die meisten nur aus den Augenwinkeln, weil sie essen. Als Passant auf der Maximilianstraße ist man stets gut informiert. Während am Sonntag die Kälberhalle mit 700 Fußballfans fast ausgebucht ist, herrscht am Samstagnachmittag hier während der Partie Frankreich gegen Australien gähnende Leere. „Zu den großen Spielen kommen vor allem Gruppen mit zehn bis 15 Leuten, kaum Einzelpersonen“, weiß Kälberhalle-Barchef Herbert Steinbach. Dann gehe es um das Wir-Gefühl. „Wir sind Spanien, wir sind Kroatien, wir sind Deutschland – da herrscht eine Riesenstimmung“, so Steinbach.

Der Kroate behält recht

„Wir sind Kroatien“ heißt es am Samstagabend beim Deutschen Kaiser in Pfersee. Hier trifft sich die kroatische Fangemeinde, um das Spiel gegen Nigeria anzuschauen. Drazen hat das gelb-schwarze Karo-Trikot seiner Mannschaft angezogen und warten darauf, dass das Spiel beginnt. „2:0 besiegen wir die Nigerianer“, ist sich der Kroate sicher. Und er behält recht.

