18:03 Uhr

Taxifahrer wird zweimal in einer Nacht verprügelt

Ein Taxifahrer ist in Augsburg und Gersthofen in der Nacht zum Freitag gleich zwei Mal von denselben Fahrgästen verprügelt worden.

Ein Taxifahrer ist in Augsburg und Gersthofen in der Nacht zum Freitag gleich zwei Mal von denselben Fahrgästen verprügelt worden.

Ein Taxifahrer ist in der Nacht zum Freitag gleich zwei Mal von denselben Fahrgästen verprügelt worden. Wie die Polizei meldet, kam es zunächst gegen 1 Uhr nachts in Gersthofen zwischen einem 49-jährigen Taxifahrer und zwei 21 und 25 Jahre alten Fahrgästen zu einem Streit. Der 49-Jährige forderte die Männer deshalb auf, sein Taxi zu verlassen. Der 21-Jährige stieg zwar aus, er soll den Taxifahrer dabei aber mit einem Faustschlag im Gesicht verletzt haben. Die beiden jungen Männer flüchteten zunächst unerkannt. Als der Taxifahrer ein paar Stunden später in der Maximilianstraße auf Fahrgäste wartete, sah er, wie die Männer in ein anderes Fahrzeug steigen, und wollte sie aufhalten. Die Kontrahenten wurden nun laut Polizeibericht beide handgreiflich. Der 49-Jährige erlitt Schmerzen im Gesicht. Als die Polizei den Fall aufnahm, verhielt sich der 21-Jährige auch gegenüber den Beamten aggressiv. Er kam deshalb in eine Arrestzelle des Augsburger Polizei-Präsidiums. (jöh)

Themen folgen