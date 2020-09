vor 17 Min.

Technischer Defekt: Das Hallenbad Haunstetten bleibt vorerst geschlossen

Plus Wegen der Corona-Auflagen darf sich nur eine beschränkte Zahl an Gästen gleichzeitig in den Augsburger Hallenbädern aufhalten. Problem: Das Hallenbad in Haunstetten ist zu.

Von Michael Hörmann

Die Saison in den städtischen Hallenbädern läuft. Badegäste müssen wegen der Corona-Pandemie mit Einschränkungen leben. Da auch für den Schwimmunterricht der Schulen Badezeit benötigt wird, gibt es nun weitere Änderungen für Bürger. Deren Badezeit wird insgesamt reduziert. Kurzfristig ist das Spickelbad am Sonntag nun aber länger für das öffentliche Schwimmen geöffnet. Aktuell gibt es ein Problem: Das Hallenbad in Haunstetten ist geschlossen. Die Stadt Augsburg geht aber davon aus, dass der Schaden bald behoben ist.

Seit dieser Woche gelten in den Augsburger Hallenbädern geänderte Öffnungszeiten. Die Corona-Auflagen lassen es nicht zu, dass der reguläre Betrieb parallel zum Schulschwimmen läuft. Im Spickelbad und im Hallenbad Göggingen wurden die Öffnungszeiten für das öffentliche Schwimmen unter der Woche verkürzt. Betroffen davon ist auch das Frühschwimmen im Spickelbad: Es findet noch zweimal in der Woche, immer dienstags und mittwochs, statt. Unverändert bestehen bleiben die Warmbadetage am Dienstag im Spickelbad und am Freitag im Hallenbad Göggingen.

Das Spickelbad hat bereits geöffnet. Bild: Lea Binzer

Um die eingeschränkten Badezeiten für den öffentlichen Badebetrieb unter der Woche auszugleichen, hat das Spickelbad künftig auch sonntags von 8 bis 19 Uhr geöffnet. Auftakt ist am kommenden Sonntag, 27. September. Bürgermeisterin Martina Wild (Grüne),sagt: „Die coronabedingten Einschränkungen gestalten den Hallenbadbesuch in dieser Saison etwas ungewohnt. Trotz der geltenden Regelungen bemüht sich die städtische Bäderverwaltung, Bürgern, Vereinen wie auch den Schulen das Badevergnügen weitestgehend zu ermöglichen."

Technischer Defekt im Hallenbad in Haunstetten

Nicht auf der Rechnung der Stadt stand in den Planungen der Ausfall des Hallenbads in Haunstetten. Es ist seit Tagen geschlossen. Grund für die Schließung sei ein technischer Defekt an der Lüftungsanlage im Hallenbad, heißt es auf Anfrage bei der Stadt. Die in die Jahre gekommene Lüftungsanlage werde nun von den Stadtwerken und Mitarbeitern des Bäderamtes repariert. Wild sagt: "Hierbei sind wir auf die Lieferung von Ersatzteilen angewiesen, die erst für kommenden Montag angekündigt ist."

Daher könne die Reparatur auch erst kommenden Montag fortgesetzt werden. Bürgermeisterin Martina Wild rechnet damit, dass der Schaden zügig zu beheben ist: "Wir gehen jedoch davon aus, dass die Sanierung am Montagabend abgeschlossen sein wird und das Bad am Dienstag wieder geöffnet werden kann."

So ist der Betrieb in den Hallenbädern geregelt

Im Gegensatz zur Freibadsaison gibt es für die städtischen Hallenbäder kein Online-Buchungssystem. Die personenbezogenen Daten müssen nach dem Kauf einer Eintrittskarte auf die Rückseite der Karte geschrieben werden. Bei Verlassen des Bades wird die Karte vom Drehkreuz eingezogen und 14 Tage archiviert. Aufgrund der erhöhten Schutzmaßnahmen wegen Corona gibt es eine Besucherbegrenzung, abhängig von der Fläche des jeweiligen Hallenbades. Im Hallenbad Göggingen sind 45 Besucher gleichzeitig erlaubt, im Spickelbad sind es 52, in Haunstetten und im Alten Stadtbad jeweils 90 Besucher. Im Stadtbad sind davon 30 Plätze für die Sauna freigegeben.

