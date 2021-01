vor 60 Min.

Telefonbetrüger knöpfen Seniorin 9000 Euro und Schmuck ab

Betrüger haben am Mittwoch zahlreiche Augsburger angerufen. Wie die Polizei jetzt berichtet, glaubte eine 81-Jährige den Lügen und nahm einen Kredit auf.

Nach der betrügerischen Anrufwelle am Mittwoch in Augsburg, über die wir berichteten, meldet die Polizei nun ein weiteres Opfer. Eine 81 Jahre alte Seniorin hat einen hohen finanziellen Schaden erlitten. Der Betrüger stellte sich ihr am Telefon als vermeintlicher Polizeibeamter „Stern“ vor. Er gab an, dass der Sohn der Seniorin wegen eines schweren Unfalls inhaftiert sei. Er leitete das Gespräch an den vermeintlichen Pflichtverteidiger „Mayer“ weiter, der um Geld zur Begleichung einer Kaution bat. Die Frau willigte schließlich ein. Wie die Polizei berichtet, nahm sie einen Dispo-Kredit in Höhe von 9000 Euro auf. Doch die Betrüger wollten mehr.

Telefon-Betrüger rufen wieder zahlreiche Augsburger an

Sie brachten ihr Opfer außerdem dazu, ihnen den gesamten Schmuck auszuhändigen. Die Übergabe von Geld und Schmuck fand auf dem Parkplatz der REWE-Filiale in der Schillstraße 111 statt. Ein Mann war der Abholer. Er gab sich als Arbeitskollege des angeblichen Pflichtverteidigers „Mayer“ aus. So wird der Abholer beschrieben:

Männlich, circa 30 Jahre alt, circa 1,80 Meter groß, osteuropäisches Erscheinungsbild, schlanke Statur, zurückgekämmte Haare, bekleidet mit einer beigen Sportjacke. Insgesamt ergaunerte sich das betrügerische Trio mit Geld und Schmuck einen Wert im unteren fünfstelligen Eurobereich. Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt. Hinweise zur Übergabe und dem Abholer erbittet die Kripo unter 0821/323-3810. (ina)

Hinweise und Tipps zum Schutz vor dieser und weiterer Betrugsmaschen unter: www.polizei-beratung.de.

