Telefonterror: Bis zu 150 Anrufe am Tag

Ein Mann soll seine Ex-Freundin mit Anrufen und Nachrichten belästigt haben. Als der Fall vor Gericht kommt, sieht die Frau die Sache etwas anders.

Von Klaus Utzni

Die 49-Jährige, laut Anklage Opfer eines wochenlangen Telefonterrors ihres Ex, ist sichtlich bemüht, das herunterzuspielen, was ihr und ihrer Tochter im Herbst 2017 angetan wurde: „Herr Richter, jetzt ist schon so eine lange Zeit vergangen. Und wir haben uns ausgesprochen. Meine Anwältin hat auch gesagt, es bringt doch nix, wir lassen das fallen.“ Es scheint so, als bereue sie jetzt, damals zur Polizei gegangen zu sein und ihren damaligen Partner, 48, angezeigt zu haben. Der sitzt nun wegen Nachstellung und übler Nachrede vor Amtsrichter Thomas Müller-Froelich.

Die Frau hatte sich von dem Angeklagten getrennt. Der wollte das offenbar nicht akzeptieren und Weihnachten 2017 wieder gemeinsam mit seiner Ex feiern. Er soll deshalb täglich bis zu 150 Mal bei ihr angerufen, ihr einige Hundert Nachrichten geschickt, ihr aufgelauert und sie bedroht haben. „Er wollte halt mit mir reden, aber ich nicht mit ihm“, sieht das Opfer das Verhalten des Angeklagten heute ziemlich gelassen. Tagelang sei sie terrorisiert worden. „Es hat nicht aufgehört.“ Sie habe sich im Januar 2018 neue Nummern geben lassen. „Er hat’s wieder rausgekriegt.“

Auch die Tochter wurde zum Opfer

Dann ging sie mit ihrer Tochter zur Polizei. Eine Beamtin erinnert sich, dass Mutter und Tochter dreimal zum Gespräch erschienen, sich anfangs nur beraten lassen wollten. Auch die Tochter soll im Fadenkreuz des Angeklagten gestanden haben. Unter dem Namen seines Kumpels soll er sie beim Jugendamt und bei ihrem Arbeitgeber angeschwärzt haben. Die Tochter: „Ich bekam eine Abmahnung und hätte fast meinen Arbeitsplatz verloren.“

Der Angeklagte, der ohne Anwalt erschienen ist, unterbricht ständig die Zeugen, auch den Richter. Richter Thomas Müller-Froelich, hat Geduld, dann warnt er den 48-Jährigen zweimal vergeblich. Und es kommt, wie es kommen muss: Der Angeklagte wird zu einer Ordnungsstrafe von 500 Euro, ersatzweise drei Tage Haft, verdonnert.

Mann räumt Anrufe ein

Er räumt nur ein, angerufen zu haben, um mit seiner Freundin zu reden. Das Bundeszentralregister lässt den 48-Jährigen in keinem guten Licht erscheinen. Denn schon 2014 ist er wegen eines Verstoßes gegen das Gewaltschutzgesetz zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Damals hatte er einer früheren Partnerin das Leben schwergemacht. Das Gericht sieht die Anklage als bestätigt und verurteilt ihn zu einer Geldstrafe von 7200 Euro (180 Tagessätze zu je 40 Euro). Der Bitte des Opfers, die „Sache fallen zu lassen“, kann es nicht nachkommen.

