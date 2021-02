vor 36 Min.

Tempokontrollen auf A8 bei Augsburg: 37 Autofahrern droht Fahrverbot

Die Verkehrspolizei hat auf der A8 bei Augsburg einen halben Tag lang Tempokontrollen durchgeführt. Für etliche Autofahrer bedeutet das nun Konsequenzen.

Die Beamten kontrollierten die Geschwindigkeiten der Verkehrsteilnehmer am vergangenen Montag zwischen 14 und 19.30 Uhr auf Höhe der Anschlussstelle Augsburg-West in Fahrtrichtung München. Seit Juli vergangenen Jahres ist der Streckenabschnitt in Fahrtrichtung München von Edenbergen bis zur Anschlussstelle Friedberg aufgrund der hohen Verkehrs- und Unfallbelastung temporär von sechs bis 20 Uhr auf 120 km/h begrenzt, ebenso in der Gegenrichtung von Friedberg bis zur Anschlussstelle Neusäß.

Bei einem Durchlauf von 6715 Fahrzeugen wurden laut Polizei 167 Fahrzeugführer im Anzeigenbereich gemessen, 37 Verkehrsteilnehmern droht nun sogar ein Fahrverbot. Der schnellste Fahrer war demnach mit Tempo 213 km/h unterwegs. Den Raser erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 1200 Euro, zwei Punkte in Flensburg und – was ihn vermutlich noch mehr schmerzen wird – drei Monate Fahrverbot. (ina)

