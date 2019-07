vor 20 Min.

Tempolimit: Stadt baut neue Anzeigetafeln auf

In vielen Orten sind sie schon üblich: Tafeln, die anzeigen, wie schnell ein Auto vorbeifährt. Auch in Augsburg gibt es bald vier Standorte.

Auf der Kurt-Schumacher-Straße zwischen Tauroggener Straße und Rechter Brandstraße hat die Stadt jetzt dauerhaft zwei Tempo-Anzeigetafeln aufgestellt. Der Bauausschuss hatte die Standorte beschlossen. In der Trettachstraße (Hochzoll) werden in den kommenden Wochen ebenfalls zwei Tafeln installiert. Sie zeigen Autofahrern ihre aktuell gefahrene Geschwindigkeit an und je nach Tempo einen grünen lächelnden oder roten traurigen Smiley. „Geblitzt“ werden Autofahrer mit den Geräten nicht. Die Stadt prüft nun den weiteren Einsatz solcher Geräte. Die erste derartige Anzeige wurde vor einigen Jahren in der Hochfeldstraße aufgestellt. (skro)

