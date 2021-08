Auch der letzte Joker des TC Augsburg sticht nicht

Männerteam steigt mit 0:16-Bilanz aus der Zweiten Liga Süd ab. Auch das letzte Saisonspiel gegen den TC Weinheim wird knapp mit 4:5 verloren. Die Planungen für die nächste Spielzeit laufen trotzdem gut an.

Nun hat der TC Augsburg bittere Gewissheit: Die Zweitliga-Männer des Tennisklubs sind endgültig abgestiegen. Nach der 4:5-Niederlage gegen den TC Weinheim 1902 wird sich daran auch nicht einmal etwas ändern, wenn die Augsburger am Grünen Tisch noch nachträglich die zwei Punkte aus der Partie gegen den TC BW Würzburg zugesprochen bekommen würden. Die Würzburger hatten in ihrem Duell gegen den TCA einen Ukrainer eingesetzt, der die Corona-Einreisebestimmungen nicht beachtet hatte. Dagegen hatte der TCA Einspruch eingelegt. Doch selbst ein DTB-Urteil zugunsten der Augsburger würde den letzten Tabellenplatz, der den Abstieg bedeutet, nicht mehr verhindern.

TCA lässt Spitzenspieler Guillermo Garcia-Lopez aus Spanien einfliegen

„Wir sind sehr traurig und tun uns auch ein wenig selbst leid“, gestand Team-Manager Helmut Martin, nachdem der Abstieg besiegelt war, „wir hätten es wirklich drin gehabt.“ Was die Augsburger besonders schmerzte, war die Tatsache, dass nicht einmal ihr letzter personeller Joker in dieser von Anfang an missglückten Saison gestochen hat. Dabei hatten sie am Freitagabend vor dem letzten Spieltag endlich erstmals ihren spanischen Spitzenspieler Guillermo Garcia-Lopez einfliegen können. Doch auf dem Platz ging das Einzel der Nummer eins anders aus, als von den Augsburgern erhofft. Die Nummer 331 der Weltrangliste – von einem Krankenhausaufenthalt wegen einer Nierenkolik geschwächt – verlor sein Spiel gegen den Franzosen Thomas Laurent, im ersten Satz mit 1:6 und in einem etwas besseren zweiten Satz mit 5:7. „Er hat alles gegeben. Er war so nett und freundlich, er hat alles für uns probiert. Aber er war richtig krank und ist 38 Jahre alt, auf diesem Niveau rächt sich das bitter“, fand Helmut Martin Verständnis für die Unpässlichkeit von Garcia-Lopez. „Wenn man nicht absolut fit ist und der Glaube ans eigene Tennis fehlt, passiert so etwas. Aber wir machen ihm keinen Vorwurf“, betont Martin.

Team-Manager Helmut Martin: "Haben Personalprobleme nicht in den Griff bekommen"

Trotzdem war diese Vorstellung ein weiteres von vielen Rädchen in dieser vertrackten ersten Zweitliga-Saison, das nicht gegriffen hat. „Der Grund für den Nichterfolg ist wirklich die personelle Saison in unserer Mannschaft. Wir haben unsere Personalprobleme nicht in den Griff bekommen“, räumt der Team-Manager ein. „Wir hatten tatsächlich sechs Spieler, die ihre vertraglichen Verpflichtungen gar nicht oder nur teilweise erfüllt haben. Im Einzelnen war alles verständlich, aber in der Summe ist das für einen Verein wie den unseren tödlich. Das hat uns den Ligaverbleib gekostet“, spricht Martin Klartext. Zumal der TCA mit seiner Spitzenmannschaft weiterhin die Philosophie verfolgt, auf deutsche Eigengewächse zu setzen und sich nur punktuell durch Ausländer zu verstärken.

Umso erfreulicher, dass es mit dem Tschechen Jan Satral auch eine äußerst positive Personalie gab. Der Tennisprofi war aufgrund der fehlenden restlichen Spitzenspieler oftmals an Nummer eins eingesprungen und hatte mit insgesamt sechs Einzel-Siegen geglänzt. Auch gegen Weinheim fertigte Satral sein Gegenüber Tim Handel mit 6:1, 6:2 souverän ab. Mit ein Grund, dass die TCA-Verantwortlichen Satral sofort nach dem letzten Aufschlag auch für die nächste Saison verpflichteten. „Es hat nur 30 Sekunden gedauert, dann hatten wir seine Zusage. Und er hilft uns außerdem bei der Besetzung der zweiten Ausländerstelle“, war Helmut Martin erleichtert über eine endlich einmal gute Nachricht.

Zudem freut er sich, dass auch die deutschen Teamkollegen wie Constantin Frantzen, Michael Feucht und Fabian Penzkofer unisono signalisiert hätten, dass sie auch nächstes Jahr – dann wieder in der Dritten Liga – für den TCA antreten wollen. „Aber wir hätten auch ein schlechtes Management, wenn wir nicht jetzt schon die Weichen für die nächste Saison stellen würden“, sagt Helmut Martin. Dort soll dann nach übereinstimmenden Wunsch noch einmal das Abenteuer Aufstieg in die 2. Liga angegangen werden. Schließlich ist das TCA-Team überzeugt davon, dass es leistungsmäßig genau dorthin passen würde. Helmut Martin bleibt deshalb optimistisch: „Wir bleiben motiviert und nehmen einen zweiten Anlauf, denn wir glauben, dass wir nach den Erfahrungen in diesem Jahr in dieser Liga spielen können. Wenn alles gut geht.“

TC Augsburg-Siebentisch – TC Weinheim 1902 4:5

Einzel Garcia-Lopez – Laurent 1:6, 5:7; Satral – Handel 6:1, 6:2; Feucht - Steinorth 7:6, 6:3, Penzkofer – Wintermantel 3:6, 0:6; Frantzen – Lütjen 2:6, 4:6; Leischner – Baumann 1:6, 2:6

Doppel Garcia-Lopez/Satral – Steinorth/Wintermantel 1:0 (Abbruch wegen Verletzung Wintermantel); Feucht/Frantzen – Laurent/Müller 7:6, 1:0; Penzkofer/Leischner – Handel/Lütjen 7:6, 2:6, 3:10