Teure E-Bikes werden aus Augsburger Kellern gestohlen

Gleich zwei Fahrraddiebstähle wurde im Stadtteil Hochfeld am Dienstag und Mittwoch festgestellt. Die Polizei hofft auf Hinweise von Zeugen.

In der Von-der-Tann-Straße hat ein bislang Unbekannter im Bereich der 40-er Hausnummern die Tür eines Fahrradkellers aufgebrochen und ein hochwertiges E-Bike entwendet, obwohl es mit einem Schloss gesichert war.

Laut Polizei hatte das Fahrrad einen Wert im mittleren bis hohen vierstelligen Eurobereich. Das aufgeflexte Schloss lag noch am Abstellort des E-Bikes. Den Tatzeitraum konnte der Eigentümer des E-Bikes auf zwei bis drei Tage eingrenzen.

Ein weiteres E-Bike wurde am Dienstagnachmittag in der Zeit von 14 bis 17 Uhr aus einem Gemeinschafts-Fahrradkeller einer Wohnanlage in der Walther-Heim-Straße entwendet. Der Schaden beträgt circa 2200 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter 0821/323 2710 bei der Polizei zu melden. (ina)

