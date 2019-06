00:33 Uhr

Textil Greif geht neue Wege

Unternehmen verlässtArbeitgeberverband

Die Augsburger Firma Greif wird künftig die Tarifverträge mit Betriebsrat und Gewerkschaft IG Metall verhandeln. Diese Regelung betrifft 500 Mitarbeiter am Standort. Dies wurde ihnen am Freitag bei einer Betriebsversammlung mitgeteilt. Für die Mitarbeiter gilt weiterhin der bestehende Tarifvertrag.

Als letztes verbliebenes Mitgliedsunternehmen im Kernmarkt der Textilservices für Hotellerie und Gastronomie verlässt das Unternehmen Walter Greif zum Jahresende den Arbeitgeberverband Intex. Geschäftsführer Markus Greif sagt: „Unser Markt hat sich in den letzten Jahren durch Übernahmen, Fusionen und Insolvenzen stark zu einer Konzernlandschaft entwickelt. In diesem Kontext sehen wir unsere Interessen als mittelständisches Unternehmen nicht mehr vertreten.“ Die Walter Greif GmbH & Co. KG ist als Teil der familiengeführten Greif-Gruppe ein textiles Dienstleistungsunternehmen mit 500 Mitarbeitern in Augsburg. Die Greif-Gruppe bearbeitet mit den Marken Greif Textile Mietsysteme, diemietwaesche.de und dieGesundheitsWäsche deutschlandweit mit insgesamt 1350 Mitarbeitern an neun Standorten und 370 Tonnen Wäsche pro Tag. (möh)

