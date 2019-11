vor 40 Min.

"The Taste" 2019: Michael Palma scheidet im Finale aus – und kocht trotzdem weiter

Der Augsburger Michael Palma sticht in der Kochshow "The Taste" heraus. Dann steht er im Finale – und kämpft vor allem mit zwei Zutaten: mit Stress und mit Frank Rosin.

Finale! In der Kochshow "The Taste" wird heute Abend ein Gewinner gekürt. Der Augsburger Michael Palma ist es nicht – so viel steht fest. Ob das an Frank Rosin lag? Der Abend im Protokoll.

Runde 1 bei "The Taste": Purer Stress im Finale!

Palma will Gulasch kochen. "In einer cooleren Version." Sein Coach Frank Rosin, Fernseh- und Sternekoch, meint wohl dasselbe, drückt es aber anders aus: Er will, dass Palma das Gericht "dekonstruiert". Was das heißt? Geschmorte Paprika kommen auf den Löffel, außerdem Kalbsfilet und Kümmel. Unter anderem. Und damit alles hinhaut, macht Rosin ganz schön Druck. Er fuchtelt in der Luft herum und gibt Anweisungen: "Das da drüber! Das da drauf! Hier Olivenöl rein! Ich hab gesagt, da musst du Zwiebeln reinmachen! Nicht so viel Mehl!" Palma, sichtlich gestresst: "Für mich ist das keine Art zu arbeiten." Und: "Mir wär's am liebsten, ich mach mein Ding allein." Darf er dann auch. Denn Rosin darf nur verbal eingreifen und selbst keinen Finger rühren.

Dann kommt Ingo Holland: Koch, Gewürz-Experte und heutiger Gast-Juror. Er entscheidet, wer in die nächste Runde kommt – und wer nicht. Was er zu Palmas "dekonstruiertem Gulasch" sagt? "Duftet sehr lecker. Sehr gelungen." Um dann noch anzufügen: "Bisher gab's noch keinen richtigen Ausfall." Nun gut... Kommt Palma weiter? Tut er.

Frank Rosin - der "The Taste"-Coach von Michael Palma. Bild: Georg Wendt, dpa (Archiv)

Runde 2 bei "The Taste": Frank Rosin rastet (ein bisschen) aus

Bevor's weitergeht, will Palma etwas klarstellen: Rosin solle sich etwas stärker zurückhalten als in Runde eins. Ruhiger sein. Was der Starkoch erwidert? "Halt's Maul, wir sind doch weitergekommen!" Na dann. Weiter geht's in Runde zwei. Mit geflämmter Garnele, ausgehüllter Baby-Aubergine, Passionsfrucht, Tomatensugo, Parmesan.

Rosin hält sich dann übrigens tatsächlich etwas zurück. Sagt Sätze wie: "Als nächstes in die Schüssel rein, mein lieber Freund." Sogar das ein oder andere Lob ist drin. Palma fühlt sich gehört und sagt: "Jetzt ist's Kochen ganz entspannt." Bis kurz vor Ende von Runde zwei. Rosin will etwas abschmecken und schreit: "Gib mir doch einfach 'n bisschen von dem Scheiß!" Er schreit. Brüllt. Schaut böse. Ob das hilft?

Diesmal urteilt Sternekoch Sebastian Frank über die Gerichte. Der Österreicher über Palmas Kreation: "Der Löffel hat ordentlich Bums. Sehr harmonischer, mediterraner Löffel." Reicht das fürs Weiterkommen? Nein. Michael Palma ist raus. Und das, obwohl keiner in der diesjährigen Staffel die wechselnden Juroren so oft überzeugt hatte.

Palma ist enttäuscht, klar. Woran es lagt? "Wenn ich allein kocht hab, hab ich abgeräumt", sagt der Augsburger. Ein Vorwurf in Richtung Frank Rosin?

Runde 3 bei "The Taste": Warum Michael Palma trotzdem weiterkocht

Nanu, Palma kocht trotzdem in Runde 3? Ja. Er kann zwar nicht mehr gewinnen, greift aber Kandidatin Susanne Klippstein unter die Arme. Und die findet's super: "Geiles Kochen mit Michi." Palma sieht trotz der warmen Worte nicht besonders glücklich aus.

Und was gibt's im Finale? Ein kleines Menü auf drei Löffeln. Auf der Seite von Assistenzkoch Palma: Rindfleisch-Gurken-Röllchen ("Die Minze klingt sehr schön nach"), geflämmte Garnele ("Hat was sehr, sehr frisches"), Matcha-Creme ("Recht einfach gestalteter Löffel"). Kann sich Palma wenigstens über einen kleinen gemeinsamen Sieg mit Klippstein freuen?

