The Taste: Augsburger kocht jetzt mit Star-Köchin

Michael Palma, der als Kandidat beii der TV-Kochshow „The Taste“ antritt, konnte in der ersten Folge der Sendung einen Erfolg verzeichnen. Der 39-Jährige, der Geschäftsführer des Catering-Unternehmens „Sa-mok“ in Friedberg ist, gewann mit seiner Kreation aus Rinderfilet mit Spargelspitzen, Walnuss-Polenta-Knödel, Prosecco-Kumquat und Limoncello-Crumble Jury-Mitglied Maria Groß für sich: „Ein richtig schöner, gelungener Löffel, es hatte für mich was ganz Sommerliches“, lobte die 40-Jährige seine Kochkünste. Die restlichen drei Jury-Mitglieder waren sich zwar einig darin, dass die Kostprobe des 39-jährigen Kandidaten zweifelsohne „gut gekocht“ sei, als Gesamtkreation aber nicht überzeuge.

The Taste: Selbst nicht ganz zufrieden

Auch Michael Palma, der sich als Perfektionist bezeichnet, war nicht restlos zufrieden. Die sieben Geschmackskomponenten, die er auf seinem Löffel vereinte, waren dann vielleicht doch zu viel des Guten. Eine Lektion für die nächste Runde: „Ich werde mich da nicht mehr verheddern nächstes Mal – fünf oder vier Komponenten statt sieben.“ Einen „gewissen Übereifer“ attestierte auch Maria Groß dem Augsburger, trotzdem war die Sterneköchin überzeugt von ihrem neuen Schützling: „Ich seh’ da absolutes Potenzial.“ Der Sieger des Koch-Wettkampfes gewinnt 50000 Euro. Wie es für Michael Palma weitergeht, kann man am kommenden Mittwoch um 20.15 Uhr auf SAT.1 ansehen. (mire)

