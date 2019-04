vor 48 Min.

"The Voice Kids": Mimi und Josi nehmen Song mit The BossHoss auf

Neues von den "The Voice Kids"-Siegerinnen Mimi und Josi aus Augsburg: Die Schwestern haben einen ersten Song mit The BossHoss aufgenommen.

Die Fans der Augsburger Schwestern Mimi und Josi können sich freuen: Ab Freitag sind die Siegerinnen der Casting-Show "The Voice Kids" zusammen mit The BossHoss zu hören. Auf ihrer Instagram-Seite kündigten Mimi, 15, und Josefin, 13, an: "BIG NEWS!!! @thebosshoss_official hat uns ja versprochen das wir zusammen ins Studio gehen und die zwei halten ihr Wort!! DIESEN FREITAG IST RELEASE! (03.05.2019) Seit gespannt, das wird der Wahnsinn!"

Die Schwestern hatten an Ostern die Casting-Show gewonnen. Ihre Auftritte begeisterten Millionen Menschen. Nach dem Sieg fuhren sie mit ihren Eltern Philipp Vogler und Hélène Lindqvist - beide sind Berufsmusiker - für ein paar Tage nach Südfrankreich. Seit Montag ist nun wieder Schule angesagt. Doch dazwischen blieb Zeit für einen Studiotermin mit The BossHoss. Alec Völkel und Sascha Vollmer hatten die beiden Augsburgerinnen in "The Voice Kids" als Coaches betreut. Die beiden Musiker kündigten die gemeinsame Single ebenfalls auf Instagram an: "Was dabei herausgekommen ist, gibt's ‪Freitag‬ auf die Ohren. So viel vorweg: es wird phäääät!" Der Song soll ab 3. Mai auf allen gängigen Plattformen veröffentlicht werden.

Mimi (links) und Josefin haben mit ihren Coaches Alec Völkel (links) Sascha Vollmer ein Lied aufgenommen. Bild: Gerald Matzka, dpa

"The Voice Kids": Instagram-Account von Mimi und Josi gehackt

Am Montag hatten Mimi und Josi in Augsburg auch noch einen Termin. Oberbürgermeister Kurt Gribl und Bürgermeisterin Eva Weber gratulierten den beiden Musikerinnen zu ihrem Erfolg. Der hatte zuletzt übrigens auch Ärger mit sich gebracht: Ihr Instagram-Account war gehackt worden - doch nun läuft wieder alles. (mb)

