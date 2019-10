16:47 Uhr

"The Voice": So war das Battle für Augsburger Jean-Baptiste Eumann

Jean-Baptiste Eumann bei seinem Auftritt bei "The Voice of Germany".

Der Augsburger Jean-Baptiste Eumann ist bei der Castingshow "The Voice of Germany" ausgeschieden. Warum er die Erfahrung trotzdem nicht missen möchte.

Von Miriam Scheibe

Am Donnerstag war es soweit: Jean-Baptiste Eumann performte bei "The Voice of Germany" zusammen mit den beiden anderen Kandidaten Jannik Föste und Jo Marie Dominiak den Song "Leiser" von LEA. Der 25-jährige Augsburger wirkte beim Singen des emotionalen Liedes gelöst, beinahe während seines gesamten Parts hatte er die Augen geschlossen. Das Battle habe ihm "mega Spaß" gemacht, wie Eumann gegenüber unserer Redaktion bekräftigte, "gerade das mehrstimmige Singen liebe ich".

Der Auftritt der drei jungen Talente kam bei Coach Mark Forster gut an. Sie hätten ihr Battle so auf den Punkt gebracht, "dass hier die Bude kocht", lobte Forster, der bereits bei den Blind Auditions beim Auftritt von Jean-Baptiste Eumann gebuzzert und diesen so in sein Team geholt hatte. Bei seinem damaligen Auftritt war es für den Augsburger knapp gewesen. Mit seiner Performance des Liedes "Eisberg" von Andreas Bourani hatte er keinen der anderen drei Coaches für sich gewinnen können. Trotzdem habe das Nachwuchstalent beim Battle am Donnerstag mit den anderen beiden Sängern absolut mithalten können, wie Forster betonte. Auch von Moderatorin Lena Gercke gab es ein Lob. "Du hast ein wahnsinniges Talent, sonst würdest du hier nicht stehen", sagte das Model an Eumann gewandt.

Jean-Baptiste Eumann mit Jo Marie Dominiak (links) und Lena Gercke (Mitte) bei "The Voice". Bild: SAT.1/ProSieben/André Kowalski

The Voice of Germany 2019: Jean-Baptiste Eumann ist raus

Zum Weiterkommen in die nächste Runde reichte es für den 25-Jährigen dann aber nicht. Mark Forster entschied sich für Jannik Föste, der bereits bei den Blind Auditions drei der vier Coaches mit seiner Interpretation von Forsters Song "Flash Mich" hatte begeistern können. Auch Jo Dominiak bekam noch eine Chance: Im Team von Rapper Sido tritt sie weiterhin im Rennen um die beste Stimme Deutschlands an. Jean-Baptiste Eumann freut sich für seine Battle-Partner, sein frühes Ausscheiden sei für ihn völlig in Ordnung: "Mein Ziel, in die Battles einzuziehen, habe ich erreicht." Die "The Voice"-Folge, die bereits Anfang August aufgezeichnet wurde, sei für ihn ein schöner Abschluss gewesen.

Jean-Baptiste Eumann ist guter Dinge

Der Musik will der junge Augsburger weiterhin treu bleiben. Als Musikleiter der Freien evangelischen Gemeinde Augsburg West wird er auch weiterhin mit Jugendlichen an musikalischen Projekten arbeiten. Die Erfahrung bei "The Voice of Germany" habe ihn außerdem gepusht, sein Talent weiter auszubauen und sich der Arbeit an eigenen Songs zu widmen.

Hauptsächlich konzentriert Eumann sich aber nun auf seine Erzieherausbildung, die er vor kurzem begonnen hat. Wird er sich "The Voice of Germany" trotzdem noch ansehen? Absolut, sagt Eumann. Während der Aufzeichnungen habe er viele coole Musiker getroffen und sich mit einigen der Kandidaten sogar angefreundet. Mit ihnen fiebert Eumann nun immer donnerstags mit.

Noch eine Kandidatin aus der Region bei "The Voice"

Mit Anna Strohmayr ist noch eine Kandidatin aus der Region im Rennen (Anna Strohmayr überzeugt bei "The Voice of Germany" in den Battles ). Die 23-Jährige aus Stadtbergen hatte in der Blind Audition "Nothing Compares 2 U" von Sinéad O‘ Connor gesungen, alle vier Coaches buzzerten für sie. Auch beim Battle konnte Strohmayr mit "Beautiful" von Christina Aguilera überzeugen und kämpft im Team von Rea Garvey weiterhin um den Titel "The Voice of Germany".

Themen folgen