"The best me": So klingt der neue Song von Mimi & Josy

Mimi & Josy gewannen vor einem halben Jahr das Finale bei "The Voice Kids". Jetzt präsentieren die Schwestern aus Augsburg ihren neuen Song.

Die Augsburger Sängerinnen Mimi & Josy haben einen neuen Song veröffentlicht. Das Lied "The best me" erreichte seit Montag bereits mehr als 19.000 Aufrufe auf der Videoplattform Youtube. Die Premiere des Liedes gaben die Schwestern am Montagabend in der Abendschau des Bayerischen Rundfunks.

Die Karriere der beiden Schwestern Mimi & Josy begann mit der TV-Show "The Voice Kids". Im April zogen die Augsburgerinnen ins Finale der Gesangsshow ein und gewannen dort mit dem Song "Creed" der Band Radiohead. Mit dem gleichen Lied hatten die Sängerinnen bereits vor dem Finale viel Aufsehen erregt: Bis heute erreichte ein Video ihres Covers mehr als 30 Millionen Aufrufe auf Youtube.

Nach der Staffel "The Voice Kids" zeigten sich Mimi & Josy immer wieder in der Öffentlichkeit: bei einem Dankeskonzert am Augsburger Rathausplatz oder mit einem Auftritt im Podcast unserer Redaktion (hier können Sie reinhören). (AZ)

