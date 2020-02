Theater-Gastromeile: Das Lokal "Nose&Belly" kommt nach Augsburg

Plus In der Heilig-Kreuz-Straße eröffnet im früheren "Kreuzer" das "Nose&Belly". Warum es die Betreiber aus Gundelfingen nach Augsburg zieht. Die Konkurrenz ist groß.

Das Lokal "Kreuzer" in der Heilig-Kreuz-Straße nahe des Staatstheaters ist seit vielen Monaten geschlossen. Wirt Michael Rehn-Götzfried, der im August 2017 mit großen Erwartungen gestartet war, musste aus gesundheitlichen Gründen schließen, hieß es. Jetzt gibt es im Gebäude mit der Hausnummer 10 einen gastronomischen Neustart. Ein eingeführter Gastrobetrieb aus Gundelfingen (Kreis Dillingen) streckt die Fühler nach Augsburg aus. Anfang März eröffnet das Lokal „Nose&Belly“. Die deutsche Übersetzung lautet: Nase und Bauch.

Gastromeile in Augsburg: Der Thorbräukeller gehört dazu

Es ist bei Weitem nicht das einzige Lokal in der Heilig-Kreuz-Straße. Direkt neben dem neuen Restaurant ist das alteingesessene griechische Lokal „Kostas“. Der Thorbräukeller ist ebenfalls nur einen Katzensprung davon entfernt. Das japanische Restaurant Kigiku und das „Giovannis Trattoria“ ergänzen das umfassende gastronomische Angebot in der Straße.

Der Thorbräukeller in Augsburg. Bild: Silvio Wyszengrad (Archiv)

Im Zusammenspiel mit der angrenzenden Ludwigstraße, die in Richtung Grottenau führt, hat sich die Heilig-Kreuz-Straße damit zur Augsburger Gastromeile entwickelt. In der Ludwigstraße ist das Angebot ebenfalls groß. Das Steakhaus Azsteakas ist ebenso bekannt wie das italienische Ristorante La Tavernetta. Zudem sitzen das Lokal „Spiesswerk“, der Club „Beim Weissen Lamm“ und das Lokal „Oh Boi“ in dieser Straße.

Die neuen Betreiber des Lokals in der Heilig-Kreuz-Straße 10 setzen auf den Faktor, dass Besucher das große kulinarische Angebot im Theaterviertel kennen. Die Hauptpersonen hinter dem Restaurant sind Andi Rehm und Hendrik Ketter. Das Restaurant versteht sich nach ihren Worten als „Fine Dining Restaurant“. Das nun wiederum bedeutet, dass besonderer Wert auf Nachhaltigkeit, lokale Lieferanten und Produkte gelegt werde. Man werde mit lokalen Lieferanten zusammenarbeiten. Ziel sei, bei Bauern im Umkreis von 70 Kilometern einzukaufen.

Nose&Belly in Augsburg: Das steht auf der Speisekarte

Auf der Speisekarte des Lokals „Nose&Belly“ werden ein Fünf- Gänge-Menü und zusätzliche Speisen stehen, die regelmäßig gewechselt werden. Abgerundet werde das kulinarische Angebot, heißt es, durch Weine mit Schwerpunkt Burgund, Deutschland, Griechenland und Österreich.

Kettner führt derzeit auch das Lokal „Neuhof am See“ in Gundelfingen. Dem Restaurant drohte zeitweise die Schließung, weil nicht genügend qualifiziertes Personal zur Verfügung stand. Die Lage hat sich zwischenzeitlich entspannt.

Allerdings hat sich Kettner in Gundelfingen spezialisiert. Es sollen vornehmlich Veranstaltungen stattfinden, dazu zählen unter anderem Hochzeiten.

