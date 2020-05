Ticket-Obergrenze und Co.: So läuft der Neustart in Zoo und Botanischem Garten

Plus Zoo und Botanischer Garten in Augsburg öffnen wieder. Allerdings ist die Zahl der Besucher beschränkt - und der Internet-Ticketshop des Zoos zunächst überlastet.

Die Nachricht freut viele Familien mit Kindern, aber auch alle Augsburger, die gerne im Zoo und im Botanischen Garten unterwegs sind. Beide Einrichtungen der Stadt Augsburg öffnen in der kommenden Woche nach der Corona-Zwangspause wieder. Den Anfang macht am Montag der Zoo. Allerdings wird wohl nicht jeder, der den Tierpark besuchen möchte, gleich zum Zug kommen. Denn es gibt Obergrenzen bei der Besucherzahl und es gibt keinen Ticktetverkauf an der Zookasse.

Der Zeitplan steht: Der Zoo öffnet am Montag, 11. Mai, um elf Uhr wieder. Ab Dienstag sind die täglichen Öffnungszeiten dann von 9 bis 18 Uhr. Oberbürgermeisterin Eva Weber ( CSU) kündigt an, dass die Besucher gezählt werden. Es dürften sich nur maximal 500 Personen gleichzeitig auf dem Gelände des Zoos aufhalten. An schönen Tagen liegt die Besucherzahl normalerweise um ein Vielfaches höher. Damit es an den Kassen zu keinen Staus kommt, gelten vorläufig nur Jahreskarten und Tickets, die vorab im Internet auf der Seite des Zoos gekauft werden. Zum Start des Vorverkaufs am Donnerstagnachmittag war die Seite aber wegen der vielen Anfragen erst einmal überlastet.

Augsburg: Die Zoo-Eintrittskarten gelten nur an einem bestimmten Tag

Die Tickets können nur für bestimmte Tage erworben werden und gelten dann auch nur an diesem Tag. So sollen die Besucherströme besser gelenkt werden. Und es soll verhindert werden, dass Menschen vergeblich zum Zoo fahren und dann nicht reinkommen, weil die 500-Personen-Obergrenze schon erreicht ist. Vorerst gibt es im Internet auch nur Eintrittskarten für den Mai. Auch Jahreskarten können übers Internet gekauft werden.

Im Zoo selbst gibt es ebenfalls noch Einschränkungen: Die Tierhäuser bleiben erst einmal geschlossen, der Zoo-Shop ebenfalls, auch Fütterungen finden bis auf Weiteres nicht statt. Eine generelle Maskenpflicht gibt es im Zoo aber nicht, da auch der Freistaat Bayern kein Tragen eines Gesichtsschutzes im Freien, sondern nur in geschlossenen Räumen verlange, so die Auskunft des Zoos. Mit etwas Glück können Zoobesucher auch zwei große Neuzugänge im Zoo sehen: Am Mittwoch sind die Elefantendamen Frosja, 40, und Louise, 47, von Berlin nach Augsburg ins neu gebaute Elefantenhaus umgezogen. Die Tierhäuser sind zwar noch zu, mit etwas Glück werden Besucher die neuen Elefantinnen aber durch eine Glasscheibe im Haus sehen können.

23 Bilder Corona-Krise: Ein besonderer Rundgang durch den Augsburger Zoo Bild: Ulrich Wagner

Der Botanische Garten öffnet ebenfalls wieder, Start ist am Mittwoch, 13. Mai. Geöffnet ist der Park dann jeweils von 12 bis 19.30 Uhr. Auch hier ist die Zahl der Besucher auf maximal 500 begrenzt. Ein Online-Ticketverkauf wie beim Zoo ist aber nicht vorgesehen. Auch wenn es nicht Vorschrift ist, bittet Oberbürgermeisterin Eva Weber die Besucher dennoch darum, "aus Rücksicht auf andere und auf das Personal" einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Außerdem appelliert sie an Besucher, für die Anreise zu Zoo und Botanischem Garten den öffentlichen Nahverkehr oder auch das Fahrrad zu nutzen.

