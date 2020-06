vor 1 Min.

Tickets für Bus und Tram im AVV werden rund fünf Prozent teurer

Die Tickets für Straßenbahnen und Busse in Augsburg werden ab Juli im Schnitt um rund fünf Prozent teurer.

Plus Der öffentliche Nahverkehr hat wegen der Corona-Krise viele Fahrgäste verloren. Warum der Augsburger Verkehrsverbund jetzt trotzdem die Preise erhöht.

Von Jörg Heinzle

Der öffentliche Nahverkehr in Augsburg un der Region wird teurer. Anfang Juli sollen die Tarife im Augsburger Verkehrsverbund (AVV) im Schnitt um rund fünf Prozent steigen. Der AVV begründet die Erhöhung mit allgemeinen Preissteigerung. Eigentlich sollen die Preise bereits zu Jahresbeginn steigen, doch dann hatte die Politik sich dafür entschieden, noch ein halbes Jahr zu warten. Unter anderem, weil man den Start der kostenlosen Cityzone in der Augsburger Innenstadt nicht mit höheren Tarifen verknüpfen wollte. Der Verkehrsverbund teilt auch mit, wie sich die Erhöhungen auf die verschiedenen Tickets und Dauerkarten auswirken wird.

Fahrkarten für Bus und Straßenbahn in Augsburg werden teurer

Seit 2016 werden die Tarifanpassungen im Augsburger Verkehrs- und Tarifverbund (AVV) jährlich mit einem index-basierten Verfahren berechnet. Dabei richtet sich die Anpassung nach der Entwicklung der Hauptkostenfaktoren bei den Verkehrsunternehmen, die nach Preisindices des statistischen Bundesamtes ermittelt werden: Material, Fahrzeuge und Treibstoffe. Die Steigerung im Personalbereich werden anhand von Unternehmensindices von den Vekehrsunternehmen mitgeteilt.

Aktuell schlagen laut AVV besonders die Ausgaben in den Bereichen Personal sowie die Strom- und Dieselpreise zu Buche. Dass die Dieselpreise wegen der Corona-Krise zuletzt stark gesunken sind, spiegle sich hier noch nicht wieder, sagt AVV-Geschäftsführer Andreas Mayr. Das werde dann bei der nächsten Preisrunde einkalkuliert. Die Personalkosten sind laut AVV um 3,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. „Die Personalkosten sind der größte Kostenblock und fallen daher bei der Berechnung der Tariferhöhung stärker ins Gewicht als die Energiekosten“, erklärt Mayr.

AVV: Alle Ticketpreise werden erhöht, auch die Preis für das Mobil-Abo

Die Tariferhöhung wird gleichmäßig auf alle Ticketpreise umgelegt - also auf Einzeltickets und Abo. Das Einzelticket für die Kurzstrecke oder eine Zone kostet beispielsweise ab Juli 1,60 Euro statt wie bisher 1,50 Euro. Das Tagesticket für dem Innenraum kostet dann 7,10 Euro statt 6,80 Euro. Das Mobil-Abo für zwei Zonen liegt dann bei 55 Euro statt 52,50 Euro. Die Einführung des 365-Euro-Jahrestickets für Schüler und Azubis wird verschoben auf den August 2012. Es komme, "wenn die noch offenen Fragen der Finanzierungssicherheit" geklärt seien, so AVV-Chef Mayr. Laut AVV liegt Augsburg bei der durchschnittliche Tariferhöhung der letzten fünf bis sechs Jahre im Mittelfeld der Verbünde in Bayern

Die Corona-Pandemie hat laut AVV zu drastischen Fahrgast- und Einnahmerückgängen geführt, die das Defizit im Nahverkehr in den nächsten Jahren erhöhen werden. Gleichzeitig mussten nicht geplante, hohe Investitionen für den Schutz der Gesundheit von Fahrerinnen und Fahrern sowie der Fahrgäste getätigt werden. Deshalb sei es auch nicht möglich, die Tariferhöhung wegen Corona auszusetzen oder noch einmal zu verschieben. Der Augsburger Landrat Martin Sailer (CSU), Aufsichtsratschef beim AVV sagt dazu: „Nicht zuletzt sind die Belastungen der Landkreise Augsburg, Aichach-Friedberg, Dillingen a.d.Donau und der Stadt Augsburg, die als Aufgabenträger den AVV finanzieren, durch die Pandemie in vielen Bereichen massiv gestiegen und die daraus resultierenden finanziellen Belastungen für die kommenden Jahre sind derzeit noch nicht absehbar.“

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen