16:00 Uhr

Tierhalter aufgepasst: Der Notdienst wird deutlich teurer

Plus Mehrere Tierärzte in der Region weisen auf die gesetzlich geänderte Gebührenordnung hin. Wie die Situation in Augsburg geregelt ist.

Von Michael Hörmann

Wer ein Tier hat, kennt womöglich die Situation: Hund oder Katze werden auch einmal über Nacht oder am Wochenende krank. Dass sich das Tier verletzt, ist ebenfalls denkbar. Der Weg führt in diesen Fällen zu einem Tierarzt oder in eine Tierklinik, die einen Notdienst anbieten. Das war so – und dies bleibt auch so. Es gibt allerdings eine gravierende Änderung: Der Besuch einer Notfallpraxis wird deutlich teurer.

Es gibt jetzt die Notdienstgebühr, die sich auf knapp 60 Euro beläuft. Exakt sind es 59,50 Euro. Zuvor gab es diese Gebühr nicht. Hinzu kommen ferner die Gebühren für die eigentliche Behandlung, die ebenfalls angehoben werden: Tierärzte müssen dann im Notdienst mindestens den zweifachen Gebührensatz nehmen, dürfen aber auch den drei- oder vierfachen Satz in Rechnung stellen, etwa für besonders schwierige Behandlungen. Notarzt für Tiere: Nachtschicht beginnt jetzt schon um 18 Uhr Es gibt darüber hinaus einen weiteren Aspekt: Die als Notdienst geltenden Zeiten werden ausgeweitet: Der Beginn der Nacht wird von 19 auf 18 Uhr vorverlegt, das Wochenende beginnt schon am Freitagabend um 18 Uhr, statt wie bisher am Samstagmittag um 13 Uhr. Im Stadtgebiet Augsburg gibt es mehrere Tierärzte, die teils individuelle Lösungen haben, wie sie den Notdienst gestalten. Es gibt keinen Augsburger Notdienst unter den niedergelassenen Kollegen mehr, er wird durch die Kliniken abgedeckt. Bild: Annette Zoepf (Symbol) Vonseiten der Augsburger Tierärzte wird gegenüber unserer Redaktion auf diese Änderung hingewiesen. „Wir wollen nicht, dass sich die Tierhalter wegen der neuen Gebühren womöglich überfahren fühlen“, sagt eine Tierärztin. Die geänderte Gebührenordnung gilt bundesweit. Sie ging auf eine Initiative der Ärzte zurück, die auf eine Änderung gedrängt hatten. Hintergrund: Der Notfalldienst war zuvor ohne Gebühr höchst defizitär. Viele Tierhalter seien gekommen, sagt ein Tierarzt, obwohl überhaupt kein Notfall vorgelegen habe. Der Gesetzgeber hat nunmehr die Einführung der Gebühr verordnet. Die Tierärzte sind demnach gesetzlich verpflichtet, diese zu erheben. Tierkliniken übernehmen den Notdienst in Augsburg Im Stadtgebiet Augsburg gibt es mehrere Tierärzte, die teils individuelle Lösungen haben, wie sie den Notdienst gestalten. Es gibt keinen Augsburger Notdienst unter den niedergelassenen Kollegen mehr, er wird durch die Kliniken abgedeckt. Bei Tierkliniken sieht es so aus, dass diese einen 24-Stunden-Service prinzipiell vorhalten müssen. Es gibt hier immer eine tiermedizinische Versorgung. Aufgeführt sind in der Region die Tierärztliche Klinik Gessertshausen, die tierärztliche Klinik für Pferde „Equopark“ in Wehringen sowie die Klinik „AniCura Kleintierspezialisten“ in Augsburg. Lesen Sie auch: Augsburger Tierheim baut "Katzenhotel" mit Wohlfühl-Atmosphäre

