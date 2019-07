10:35 Uhr

Tierheim Augsburg: Wie Franky lernte, wieder Vertrauen zu fassen

"Franky" hat eine schwere Zeit hinter sich, nun aber ein neues Zuhause gefunden. Das sucht auch Hündin Aziza, die aktuell im Augsburger Tierheim versorgt wird.

Von Elena Winterhalter

Viele Tierhalter erzählen, dass sie sich ihr Tier im Heim ausgesucht hätten. Im Fall von Hund Franky und Manfred Dischl war es andersherum. Dazu muss man wissen, dass Franky ein sehr ängstlicher Hund ist. Wer seine Geschichte hört, zumindest den Teil, der bekannt ist, den wundert das nicht: Aus einer Tötungsstation in Rumänien kam er in ein Tierheim nach Ungarn, dann nach Frankfurt und schließlich, etwa vier Jahre später, landete er völlig verängstigt im Zwinger des Augsburger Tierheims.

Zum Glück, denn dort suchte sich der Mischling mit offensichtlichem Border-Collie-Einschlag dann eben ausgerechnet das Knie von Tierheim-Besucher Manfred Dischl aus, um seinen Kopf abzulegen. Untypisch, sagten die Betreuer aus dem Tierheim dem Augsburger. Sonst sei Franky meistens zitternd im hintersten Eck des Zwingers gesessen. Damit war die Sache für Dischl klar: „Franky kommt zu uns.“

Aber es mussten noch viele weitere Wochen vergehen, bis Franky sein neues Zuhause bezog. „Ich saß wochenlang bei ihm im Zwinger, um Vertrauen aufzubauen“, erzählt Dischl. Irgendwann nach Wochen der erste zaghafte Spaziergang. Das war Anfang des Jahres. Heute, sechs Monate später, liegt Franky ruhig und entspannt unter dem Schreibtisch, während Manfred Dischl arbeitet oder telefoniert. Die Postbotin darf ihn mittlerweile sogar den Kopf tätscheln und im Viertel kennt er alle Schleichwege.

Franky wird immer ruhiger und entspannter

Trotzdem ist die Freundschaft zwischen Mensch und Tier in diesem Fall immer noch ein anstrengender Prozess mit gelegentlichen Rückschlägen. „Kürzlich kam in dem Moment, als wir die Wohnung verlassen haben, das Müllauto“, sagt Dischl. „Da hat Franky wieder Panik gekriegt.“ Aber die Rückschläge werden weniger und Franky immer ruhiger und entspannter – vielleicht zum ersten Mal in seinem Leben.

„Ich wusste, dass es sehr schwer wird. Aber wir haben in den letzten Monaten so viele Fortschritte gemacht. Damals im Januar dachte ich, dass es insgesamt länger dauert, bis so etwas wie Normalität einzieht“, sagt Dischl. Zum Glück sei es anders gekommen.

Früher musste Dischl viel Energie und Geduld aufbringen, um Franky das Geschirr für die Gassi-Runde anzulegen. Heute steht Franky parat, sobald er das vertraute Rascheln hört. Zwei bis drei Stunden sind die beiden täglich unterwegs. „Es ist toll zu sehen, wie Franky die Welt erkundet“, sagt Dischl. „Vorsichtig zwar, aber er überrascht uns jeden Tag.“

Hündin Aziza sucht ein neues Zuhause

Hündin Aziza wartet im Augsburger Tierheim auf neue Besitzer. Bild: Silvio Wyszengrad

Zahlreiche Tiere warten im Tierheim an der Holzbachstraße auf ein neues Zuhause. Hündin Aziza ist eine davon. Sie ist eine American Akita. Die vierjährige Hündin ist lebhaft und fremden Menschen gegenüber eher distanziert. Sie ist nicht kastriert, genießt lange Spaziergänge und Zuneigung von Herrchen oder Frauchen. Allerdings braucht sie Vertrauen und viel Zeit, sich an Menschen zu gewöhnen.

Sie braucht ein neues Zuhause, in dem keine kleinen Kinder leben sollten. Aziza wurde von ihren Besitzern abgegeben, nachdem sie sich, bedingt durch schlechte Erfahrungen, nicht mehr anders zu helfen wusste, als zu beißen. Bei fremden Menschen und in Stress-Situationen neigt Aziza laut Tierheim dazu, in ihre alten Verhaltensmuster zurückzufallen. Ihrer vertrauten Person im Tierheim gegenüber zeigt sie auch in stressigen Situationen Vertrauen, lässt sich überall anfassen und genießt entspannte Spaziergänge.