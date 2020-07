12:19 Uhr

Tierischer Einsatz im Kanal: Wildschwein schwimmt seinen Rettern davon

Ein schwimmendes Wildschwein hat am Samstagmorgen in Göggingen die Rettungskräfte auf den Plan gerufen. Doch der Einsatz lief nicht wie geplant.

Ein Wildschwein, das in einem Kanal in Göggingen schwamm, hat am frühen Samstagmorgen für Aufregung gesorgt. Passanten beobachteten, wie die Wildsau den Fabrikkanal am Gögginger Luftbad hinuntertrieb und sich offenkundig nicht ans Ufer retten konnte.

Helfer konnten das Wildschwein nicht aus dem Wasser ziehen

Augenzeugen berichten, dass eine Joggerin telefonisch den Rettungsdienst verständigte. Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei rückten gegen 7 Uhr an. Sie versuchten, das Wildschwein aus dem Wasser zu bekommen, was aber nicht gelang. Wie die Polizei-Einsatzzentrale mitteilte, gelang es dem Wildschwein letztendlich, aus eigener Kraft wieder aus dem Fabrikkanal herauszukommen. Danach sei es schleunigst ins Grüne geflüchtet und verschwunden. (eva)

