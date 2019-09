vor 59 Min.

Tipps zum Wochenende: Ganz schön was los in Augsburg!

Schon ab Freitag ist in Augsburg viel geboten. Im Mittelpunkt steht das Turamichele-Fest. Was am Wochenende sonst noch so los ist.

Von Kristina Beck

Langeweile adé heißt es am kommenden Wochenende. Im Mittelpunkt steht das Turamichele-Fest am Samstag und Sonntag auf dem Rathausplatz.

Turamichele 2019: Am Samstag geht es los

Am Samstag und Sonntag findet eines der ältesten Kinderfeste Deutschlands auf dem Rathausplatz: das Turamichele-Fest. Ab 9.45 Uhr stehen Kinder dem Erzengel Michael bei seinem Kampf gegen den Teufel stündlich zur Seite. Mitarbeiter der Stadtwerke haben die Figuren vorbereitet und den Perlachturm geschmückt. Danach können Kinder Luftballons steigen lassen und dabei Preise gewinnen. Im Rahmenprogramm gibt es Tanz, Musik und historische Kinderfahrgeschäfte. Die Stadtwerke haben eine Turamichele-Tram im Einsatz und auch der FC Augsburg nimmt am Fest teil. Es findet am Samstag und Sonntag (Michaelitag) jeweils von 9.45 bis 18 Uhr statt.

Auf dem Schmeckfestival kann man sich von Freitag bis Sonntag auf dem Gögginger Festplatz (Pfarrer-Bogner-Straße) fürs Wochenende stärken und sich an den über 35 Ständen durch die kulinarische Vielfalt durchprobieren.

Auf dem Gögginger Festplatz wird am Wochenende wieder geschlemmt. Bild: Michael Hochgemuth

Straßenfest in der neuen Bäckergasse

Wer es etwas kleiner haben möchte, ist auf dem Straßenfest zur Eröffnung der neuen Bäckergasse richtig. Von 11 bis 19 Uhr wartet die neusanierte Straße mit verschiedenen Aktionen für kleine und große Besucher auf: unter anderem mit einer Kleidertauschparty, Themenworkshops oder einem Nachbarschaftsstand. Auch an Musik wird es nicht fehlen.

Wer sich traut, schaut auf der Hochzeitsmesse „Traut Euch!“ am Samstag und Sonntag im Kongress am Park (Gögginger Straße 10) vorbei. Dort können sich Interessierte über Neuheiten rund ums Heiraten und Feiern informieren. Das Angebotsspektrum umfasst unter anderem Brautmode, Trauringe und Schmuck, Hochzeitsfotografie, Veranstaltungs- und Hochzeitsservice und vieles andere. Die Messe findet am Samstag von 12 bis 18 Uhr, am Sonntag von 11 bis 18 Uhr statt.

Auf der Fuggerstadt-Classic-Rallye durch Stadt und Land Augsburg kommen Zuschauer in der Maximilianstraße in den Genuss von formvollendeter Oldtimer-Ästhetik. Die Autos treffen ab 8 Uhr ein, ab 10.30 Uhr starten sie auf ihre Tour durch das Augsburger Land. Um 15.30 Uhr werden die ersten Fahrzeuge zurückerwartet.

Am Wochenende gibt es in Augsburg wieder viele Oldtimer zu sehen. Bild: Peter Fastl (Archiv)

Auch die Dult, das größte Freiluftkaufhaus der Stadt, ist ab Samstag wieder da. Mehr dazu lesen Sie hier.

