Tödliche Attacke am Königsplatz: Feuerwehr löschte bei Beschuldigtem

Plus Erst im Herbst half die Berufsfeuerwehr der Familie eines Verdächtigen. Einige Beschuldigte kommen aus dem Stadtteil Oberhausen - viele Jugendliche dort sind aufgewühlt.

Die Gartenhütte in Oberhausen stand in Flammen. Eine Gasflasche, die darin gelagert war, drohte zu explodieren. Und es bestand die Gefahr, dass das Feuer auch auf Wohngebäude übergreift. Doch ein Löschzug der Berufsfeuerwehr und die Freiwillige Feuerwehr Oberhausen verhinderten durch ihren Einsatz Schlimmeres. Der Brand ereignete sich vor nicht einmal drei Monaten. Im Garten eines Hauses, in dem einer der sieben Jugendlichen lebt, die in die tödliche Attacke vom Augsburger Königsplatz verwickelt gewesen sein sollen. Anwohner berichteten unserer Redaktion von dem Feuerwehreinsatz im Herbst.

Der 49-jährige Mann, der den Ermittlungen der Kripo zufolge durch einen Faustschlag gegen den Kopf getötet worden ist, arbeitete als Brandinspektor bei der Augsburger Berufsfeuerwehr – und er engagierte sich zudem ehrenamtlich bei der Freiwilligen Feuerwehr in Neusäß. Nach Informationen unserer Redaktion war er bei dem Gartenhaus-Brand nicht im Dienst. Bei der Feuerwehr wusste man nichts von dieser Überschneidung. Ein Sprecher sagt, es spiele für die Feuerwehrleute keine Rolle, wer in einem Haus wohne. Der Grundsatz sei immer, jedem zu helfen – unabhängig vom Ansehen der Person. Dass ein Mensch umgebracht worden ist, der sich in Beruf und Freizeit für die Gesellschaft und das Leben anderer eingesetzt hat, macht viele Augsburger betroffen. Auch am Mittwoch stehen ständig Passanten an der Stelle am Kö, an der viele Kerzen und Blumengebinde abgelegt worden sind. Viele halten kurz inne.

Tödliche Attacke am Königsplatz: Welche Rolle spielt eine Jugendgang?

Bei dem Jugendlichen, der dem Mann den tödlichen Schlag verpasst haben soll, handelt es sich um einen 17-Jährigen aus Oberhausen. Er hat die deutsche, türkische und libanesische Staatsbürgerschaft, er sitzt wegen des Verdachtes auf Totschlag in Untersuchungshaft. Wie Bekannte aus seinem Umfeld berichten, soll er in Oberhausen zu einer Art Jugendgang gehören, die sich "54er" nennt – in Anlehnung an die Endung der Postleitzahl 86154, die für Oberhausen steht. Einige Jugendliche, die sich zugehörig fühlen, treffen sich offenbar regelmäßig am Drei-Auen-Platz im Norden Oberhausens, eigentlich ein unauffälliger, ruhiger Ort, an dem es in den vergangenen Monaten aber mehrere Polizeieinsätze gab. Bei der Polizei bringt man die „54er“ auch mit Drogengeschäften in Verbindung. Und es heißt, man wolle Jugendgruppen wie die „54er“ nun genauer in den Blick nehmen.

„54 regiert“: Schmierereien in Oberhausen weisen auf Jugendliche hin, die sich mit ihrem Viertel identifizieren. Bild: Annette Zoepf

Es ist allerdings nicht so, als wäre jeder Jugendliche, der sich über die Zahl 54 mit seinem Viertel identifiziert, Mitglied einer speziellen Jugendgruppe, sagt Paul Waninger. Er ist seit Jahren als Streetworker für den Stadtjugendring tätig, sein Gebiet sind die Stadtteile Oberhausen und Bärenkeller; er kennt sich aus. Und er kennt viele Jugendliche im Stadtteil. Grundsätzlich sei es so, dass Jugendliche in ganz Oberhausen die Zahl „54“ für sich verwenden. Das sei in anderen Stadtteilen Augsburg auch nicht anders, nur halt mit entsprechend anderer Zahl, also etwa 59er für das Univiertel. Auf keinen Fall dürfe man also daraus schließen, dass die Verwendung der Zahl „54“ die Zugehörigkeit zu einer problematischen oder gar kriminellen Gruppe bedeute.

Drei-Auen-Platz in Oberhausen ist nicht nur bei Jugendlichen beliebt

Auch sei der Drei-Auen-Platz kein Ort, an dem sich ausschließlich nur Jugendliche aufhielten. Manche ältere Menschen etwa spielten dort an wärmeren Tagen bis in den Abend hinein noch Schach, es würden aber auch Kindergeburtstage dort gefeiert. „Im Sommer treffen sich da alle möglichen Leute“, sagt Waninger. Als Streetworker erreiche man dort nicht alle Jugendlichen, das sei aber normal. Dass die Polizei den Platz im Auge habe und regelmäßig kontrolliere, bekomme man natürlich mit. Und die Tat vom Königsplatz beschäftige die Jugendlichen im Viertel derzeit außerordentlich. Es sei eine große Betroffenheit wegen des Todesopfers da, viele kennen auch jemanden von den sieben Verhafteten persönlich. Zum Teil gebe es unter den Jugendlichen auch die Sorge, dass man nun im öffentlichen Raum als Angstfaktor wahrgenommen werde.

Die Menschen in Augsburg sind tief bestürzt über die Gewalttat am Königsplatz. Video: Elena Winterhalter

Am Dienstag hatte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) angekündigt, die Polizei werde ihre Präsenz in den Innenstädten verstärken – als Reaktion auf die tödliche Attacke von Jugendlichen auf einen Mann in Augsburg und den Messerangriff auf einen Münchner Polizisten. Noch am selben Abend fuhren zahlreiche Mannschaftsbusse am Königsplatz in Augsburg vor. Also genau an jenem Ort, an dem der 49-jährige Mann am vergangenen Freitag totgeschlagen worden ist. Beamte der Bereitschaftspolizei postierten sich auf dem Platz, auch in Sichtweite zum Tatort. In Augsburg ist die Polizei auch vor der tödlichen Prügelattacke bereits auf dem Christkindlesmarkt präsent gewesen. Die Beamten laufen dort und in der Umgebung auch Streife. Der 49-jährige Getötete war nach Polizeiangaben mit seiner Frau und einem befreundeten Paar auf dem Augsburger Christkindlesmarkt. Als er später mit seinen Begleitern über den Königsplatz ging, kam es zu der Attacke durch eine Gruppe von Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit Migrationshintergrund.

16 Bilder Augsburger Feuerwehrleute gedenken ihres getöteten Kollegen Bild: Michael Hochgemuth

Herrmann kündigte auch einen weiteren Ausbau der Videoüberwachung auf öffentlichen Plätzen und im öffentlichen Nahverkehr an. In Augsburg gibt es eine dauerhafte Videoüberwachung durch die Polizei bisher nur am Königsplatz – dort betreibt die Polizei seit Ende vorigen Jahres insgesamt 15 Kameras. Nur hier ist nach Einschätzung der Beamten die Zahl der Straftaten so hoch, dass es einen Einsatz der Technik rechtfertigt. Eine vorübergehende Videoüberwachung gab es in den vergangenen Jahren bei den Augsburger Sommernächten, dem großen Stadtfest Ende Juni.

Lesen Sie auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.