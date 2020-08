vor 29 Min.

Tödlicher Angriff am Königsplatz in Augsburg: Anklageschrift liegt vor

Die tödliche Attacke am Augsburger Königsplatz sorgte für Trauer und Entsetzen in der Stadt.

Exklusiv Im Dezember starb ein Feuerwehrmann in Augsburg, nachdem er von einer Gruppe Jugendlicher attackiert wurde. Die Staatsanwaltschaft schildert das Geschehen nun anders als bisher.

Von Jan Kandzora

Der Fall sorgte deutschlandweit für Entsetzen, die Bilder der trauernden Feuerwehrleute bestimmten tagelang die Schlagzeilen: Am Nikolaustag 2019 hatte eine Gruppe Jugendlicher einen Mitarbeiter der Augsburger Berufsfeuerwehr so heftig attackiert, dass dieser an einer Gehirnblutung starb. Nun liegt unserer Redaktion die Anklageschrift der Staatsanwaltschaft vor.

Tödliche Attacke am Königsplatz in Augsburg: So schildert die Anklage den Vorfall

Die legt dem mutmaßlichen Haupttäter, einem 17-Jährigen, unter anderem Körperverletzung mit Todesfolge zur Last. Doch anders als zu Beginn von der Polizei dargestellt, ist in der Anklageschrift nicht mehr von einem unvermittelten Schlag die Rede, genauso wenig wie von einem „Umringen" des Mannes durch eine Gruppe Jugendlicher. Vieles deutet auf ein kurzes Handgemenge zwischen dem 49-jährigen späteren Opfer und mehreren Jugendlichen und jungen Erwachsenen aus der Gruppe hin, ehe einer von ihnen den Mann mit einem Schlag niederstreckte.

Angriff auf Augsburger Feuerwehrmann: Streit war wohl der Auslöser

Einer der Jugendlichen soll das spätere Opfer nach einer Zigarette gefragt haben. Es entwickelte sich ein Streit zwischen den Beteiligten, der Feuerwehrmann soll einen aus der Gruppe mit den Händen weggestoßen haben. Es folgte der tödliche Schlag von der Seite. Durch den Schlag war laut Obduktion eine Schlagader eingerissen. Als Termin für die Gerichtsverhandlung steht der Herbst im Raum.

