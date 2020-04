vor 45 Min.

Tödlicher Familienstreit in Asylunterkunft

In einer Gögginger Asylunterkunft gab es am Samstagnachmittag einen tödlichen Familienstreit.

Eine Person wurde bei dem Streit am Samstagnachmittag in Göggingen getötet, weitere Familienmitglieder wurden verletzt.

Von Jonas Voss

In einer Asylunterkunft in der Friedrich-Ebert-Straße in Göggingen eskalierte am Samstagnachmittag ein Streit innerhalb einer Familie. Wie die Polizei mitteilt, wurde eine Person bei der Auseinandersetzung getötet, weitere Beteiligte trugen Verletzungen davon. Der mutmaßliche Täter ist gefasst. Über die Hintergründe des Streits und die Staatsangehörigkeit der Beteiligten ist noch nichts bekannt.

Mehr dazu lesen Sie in Kürze hier.

