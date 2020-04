17:00 Uhr

Tödlicher Familienstreit in Augsburger Flüchtlingsunterkunft

In einer Gögginger Flüchtlingsunterkunft gab es am Samstagnachmittag einen tödlichen Familienstreit.

Ein Minderjähriger wurde bei dem Streit am Samstagnachmittag im Augsburger Stadtteil Göggingen getötet, weitere Familienmitglieder wurden verletzt.

Von Jonas Voss

In einer Flüchtlingsunterkunft in der Friedrich-Ebert-Straße in Göggingen ist am Samstagnachmittag ein Streit innerhalb einer afghanischen Familie eskaliert. Wie Polizeisprecher Rainer Pabst vor Ort mitteilt, seien Beamte kurz nach 15 Uhr per Notruf über einen massiven Streitfall in der Familie informiert worden. Beim Eintreffen der ersten Streifen habe sich herausgestellt, dass ein 15-Jähriger tödlich mit einem Messer verletzt worden sei. Der mutmaßliche Täter sei ein 29-jähriges Familienmitglied. Er ist laut Polizei bereits gefasst.

Der mutmaßliche Täter in Augsburg erlitt Verletzungen

Auch weitere Familienmitglieder erlitten Verletzungen, jedoch besteht bei ihnen nach aktuellem Kenntnisstand der Beamten keine Lebensgefahr. Sie seien in verschiedene Krankenhäuser transportiert worden. Auch der mutmaßliche Täter hat bei der Auseinandersetzung Verletzungen erlitten - er wird laut Polizei aktuell, unter Überwachung, in einer Klinik versorgt.

Ein 29-Jähriger soll in einer Flüchtlingsunterkunft einen 15-Jährigen mit einem Messer tödlich verletzt haben. Rainer Pabst, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Nord, informiert über den bisherigen Kenntnisstand. Video: Peter Fastl

