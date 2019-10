16:30 Uhr

Tödlicher Unfall: Autofahrerin kommt von Straße ab und prallt gegen Baum

Auf der Wellenburger Allee hat sich am Montag ein tödlicher Unfall ereignet.

Auf einer Allee zwischen Göggingen und Wellenburg kommt eine Frau von der Straße ab und prallt gegen einen Baum. Sie stirbt noch an der Unfallstelle.

Ein tödlicher Verkehrsunfall auf der Wellenburger Straße hat sich am Montagmittag ereignet. Eine 57-jährige Fahrerin kam nach Polizeiangaben aus bislang ungeklärter Ursache mit ihrem Auto alleinbeteiligt von der Straße ab und prallte dort gegen einen Baum. Die Frau erlitt hierbei tödliche Verletzungen und starb noch an der Unfallstelle.

Die Wellenburger Straße musste in beiden Fahrtrichtungen bis in die Nachmittagsstunden gesperrt werden. Durch die Staatsanwaltschaft Augsburg wurde die Erstellung eines Gutachtens angeordnet. Ein Polizeihubschrauber fertigte zudem Luftaufnahmen der Unfallstelle an. (jaka)

Themen folgen