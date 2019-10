10:24 Uhr

Tödlicher Unfall im Univiertel: Fahrer verbrennt in geklautem Auto

Das Auto prallte gegen den Baum, an dem ein Gutachter die Unfallstelle am Sonntag begutachtete. Als der Unfall geschah, waren die Absperrpfosten laut Polizei nicht angebracht.

Ein tödlicher Unfall ist in der Nacht auf Sonntag bei der Uni am Alten Postweg passiert. Ein Auto prallte mit hohem Tempo gegen einen Baum. Der Unfall gibt Rätsel auf.

Von Ina Marks

Es geschah gegen 1.30 Uhr in der Nacht auf Sonntag. Wie die Polizei berichtet, fuhr ein Ford Focus den Alten Postweg in Richtung Süden entlang. Das Fahrzeug soll mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein.

Bei der Kurve, an der der Postweg in die Salomon-Idler-Straße übergeht, schoss das Auto, so ein Polizeisprecher, geradeaus weiter parallel der Tramlinie entlang und prallte gegen einen Baum. Zeugen sagten der Polizei später, das Auto sei ohne erkennbaren Grund allein beteiligt gegen den Baum gerast. Das Fahrzeug ging nach dem Aufprall sofort in Flammen auf.

Fahrer konnte nicht aus brennendem Auto gerettet werden

Nach Angaben des Polizeisprechers hatten die Zeugen keine Chance, den Fahrer zu retten. Er verbrannte in dem Auto. Um wen es sich bei dem tödlich Verunglückten handelt, ist noch völlig unklar. Laut Polizei handelt es sich um einen Mann. Der Tote muss nun obduziert werden. Nicht geklärt ist bislang auch die Unfallursache. Der Unfall gibt den Ermittlern zusätzlich Rätsel auf, da das Auto gestohlen worden war.

Unfall in Augsburg: Auto war gestohlen worden

Bei der Unfallaufnahme durch die Polizei stellte sich nämlich heraus, dass der Ford nur kurze Zeit vor dem Unfall entwendet worden war. Ein Auslieferer für Zeitschriften hatte den Pkw mit Zündschlüssel im Schloss und laufendem Motor für wenige Minuten vor einem Anwesen stehen lassen. In diesem Zeitraum wurde das Fahrzeug offensichtlich entwendet. Kurz danach kam es zu dem folgenschweren Verkehrsunfall.

Lesen Sie dazu auch: Was tun, wenn mein Auto brennt?

Themen folgen