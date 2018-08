21.08.2018

Tödlicher Unfall in Lechhausen

Ein Motorradfahrer kommt aus ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn und kollidiert mit einem Taxi

Von Jan Kandzora

In der Hans-Böckler-Straße in Lechhausen-West hat sich am Montagnachmittag ein tödlicher Verkehrsunfall ereignet. Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge kollidierte ein Motorradfahrer auf Höhe der Gaststätte „Wirtshaus am Lech“ mit einem Auto. Der 53-jährige Mann aus dem Landkreis Aichach-Friedberg war gegen 14.45 Uhr stadteinwärts unterwegs, als er auf die Gegenfahrbahn geriet und mit einem entgegenkommenden Taxi zusammenstieß.

Der Motorradfahrer zog sich bei dem Unfall schwerste Verletzungen zu. Der Aufprall muss heftig gewesen sein: Taxi und Motorrad waren schwer beschädigt. Warum der Mann auf die Gegenfahrbahn geriet, ist noch unklar. Die beiden Fahrtrichtungen sind an der Stelle durch einen kleinen Erdwall und Bordsteine voneinander getrennt. Einsatzkräfte versuchten noch, den 53-Jährigen wiederzubeleben. Der Mann erlag jedoch seinen schweren Verletzungen. Der Taxifahrer blieb körperlich unversehrt und wurde von einem Kriseninterventionsteam betreut. Während der Unfallaufnahme und Rettungsarbeiten kam es im Bereich der MAN-Brücke zu erheblichen Verkehrsbehinderungen bis in den frühen Abend hinein. Die Brücke war in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Ein Gutachter soll die Unfallursache klären.

