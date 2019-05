vor 41 Min.

Tödliches Schiffsunglück: Augsburger erleben die Trauer in Budapest

Bei einem Zusammenstoß zweier Schiffe auf der Donau in Budapest sind mindestens sieben Menschen gestorben. Ein Ehepaar aus Augsburg bekam den Einsatz mit.

Von Stephanie Lorenz

Die Reise nach Budapest haben sich István Németh und Natalie Böck anders vorgestellt. Der Ungar und seine Ehefrau, die seit über 20 Jahren die Ballettakademie „DanceCenter No1“ in Augsburg betreiben, sind seit Sonntag mit dem Rotary Club Augsburg-Renaissancestadt in Ungarns Hauptstadt. Den Aufenthalt in seiner Heimat hat der Rotarier ein Jahr lang vorbereitet, er wollte schöne Eindrücke vermitteln. Und nun das. Von seinem Hotelzimmer aus blickt das Ehepaar bedrückt auf die Stelle der Donau, an der sich am späten Mittwochabend eine Tragödie ereignete.

Ein Ausflugsschiff mit 35 Menschen an Bord, darunter 30 Touristen aus Südkorea, drei Reisebegleiter und zwei ungarische Besatzungsmitglieder, kenterte, nachdem es mit einem größeren Flusskreuzfahrtschiff zusammengestoßen war. Mindestens sieben südkoreanische Passagiere kamen dabei ums Leben, nach 19 weiteren Passagieren und den Besatzungsmitgliedern wird gesucht. Die Menschen, die unmittelbar nach der Katastrophe aus dem Wasser gerettet werden konnten, wurden einem Sprecher des Rettungsdienstes zufolge wegen Unterkühlung in Budapester Kliniken behandelt. Auf dem größeren Schiff kam hingegen niemand zu Schaden.

Das Ehepaar sah in Budapest überall Blaulicht

Natalie Böck wünscht sich so sehr, dass weitere Überlebende gefunden werden. Doch der Blick in die Nachrichten und aus dem Fenster gibt wenig Anlass zur Hoffnung. Die Donau ist durch den vielen Regen zu einem reißenden Strom geworden. Sie sehe, wie alles schäume, sagt die 52-Jährige. Zudem beträgt die Wassertemperatur derzeit nur 15 Grad. Die Donau fließt mitten durch Budapest und trennt die beiden Stadthälften Buda und Pest voneinander. Das Unglück geschah laut Böck auf der Pest-Seite, ihr Hotel liegt auf der Buda-Seite.

Als sie und ihr Mann am Mittwoch nach dem Abendessen auf ihr Zimmer gingen, sahen sie überall Blaulicht. Ihr erster Gedanke sei gewesen, die Donau habe so viel Wasser, dass vielleicht die Straße gesperrt werde. Doch schnell hätten sie gemerkt, dass mehr passiert sein müsse als eine Überschwemmung. Am nächsten Morgen erfuhr das Ehepaar in den Nachrichten von der Katastrophe und sah ein "Riesenaufgebot" an Militärschiffen.

In ganz Budapest werde über das Unglück gesprochen

„Die ganze Stadt spricht darüber“, sagt Böck. „Es ist wirklich schlimm.“ Die Augsburgerin hat den Zusammenstoß im ungarischen Fernsehen gesehen und beschreibt die Szene so: Das kleinere Ausflugsschiff wollte unter der Margaretenbrücke durchfahren, das viel größere Flusskreuzfahrtschiff hat es überholt. In dem Moment, als es wieder geradeaus fuhr, erwischte das große Schiff das kleine mit dem Heck. Das habe im Fernsehen zunächst nicht so schlimm ausgesehen. „Das ist eine Tragödie“, sagt Natalie Böck, „wir sind furchtbar traurig.“

Es habe Menschen getroffen, die zu Gast seien und die Stadt genießen wollten. „Wir sind ja auch Touristen hier.“ Der Augsburger Rotary Club hat ebenfalls eine Schiffsreise gebucht. Die ist nun mit einem Fragezeichen versehen. Der Reiseleiterin zufolge könnte es eine Planänderung geben. „Wir machen jetzt das Beste daraus“, sagt Böck, seufzt und blickt aus dem Fenster. Das Leben gehe weiter, „die Touristenbusse fahren schon wieder“. Bis Sonntag wollen die Augsburger noch in Budapest bleiben.

Drei Menschen sind zudem bei einem Bootsunglück auf dem Rhein in der deutsch-französischen Grenzregion ums Leben gekommen. Unter den Toten ist auch ein sechsjähriges Mädchen. Das Schlauchboot mit vier Menschen an Bord war bei der französischen Gemeinde Gerstheim gekentert. Ein Mädchen wird noch vermisst.

Themen Folgen