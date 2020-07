vor 21 Min.

Tödliches Unglück am Eiskanal mit Kanufahrer: Polizei sucht Zeugen

Am Eiskanal ist am Freitag ein Kajakfahrer verunglückt.

Ein 68-jähriger Kanufahrer ist am Freitag am Augsburger Eiskanal verunglückt. Reanimationsversuche blieben ohne Erfolg. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.

Für einen 68 Jahre alten Kanufahrer aus Augsburg ist am Freitag am Eiskanal jede Hilfe zu spät gekommen. Wie die Polizei jetzt berichtet, haben am Freitagmittag gegen 13 Uhr Badegäste an der Badestelle am Eiskanal nahe eines Kiosks ein Kanu entdeckt. Es war umgekippt. In dem Sportboot hing kopfüber im Wasser ein Mann.

Laut Polizei bargen die Zeugen den Verunglückten. Ein Notarzt reanimierte den Mann, der offenbar eine Platzwunde am Kopf hatte. Er wurde in die Uniklinik gebracht, doch man konnte ihm nicht mehr helfen. Die Polizei geht von einem Unfall aus, schließt aber auch eine plötzliche Erkrankung nicht aus.

Gesucht werden Zeugen, die sich zwischen 11.30-12.45 Uhr im Bereich des Eiskanals aufgehalten und den älteren, jedoch sehr fitten Mann mit blauer Schwimmweste, einem auffälligen rot-gelben Helm und einem Kanu der Marke PRIJON, das auf der Oberseite leuchtend gelb und auf der Unterseite schwarz ist, gesehen haben. Außerdem wird noch nach den persönlichen Gegenständen des Mannes, einer kurzen grauen Hose, einem T-Shirt und einem Handtuch gesucht.



Um sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall bittet die Polizeiinspektion Augsburg-Süd unter 0821/323-2710. (ina)

